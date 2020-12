Sunny Deol, acteur devenu politique, a été testé positif coronavirus. Il s’est rendu sur Twitter mercredi et a déclaré qu’il s’était isolé tout en se portant bien en matière de santé. « J’ai testé positif coronavirus . Je suis isolé et ma santé va bien. Je demande à vous tous qui êtes entré en contact avec moi ces derniers jours de vous isoler et de vous faire tester « , a-t-il écrit. Deol, fils de l’acteur vétéran de Bollywood Dharmendra, est un député du BJP de Gurdaspur du Pendjab.

Himachal Pradesh, le secrétaire à la Santé Amitabh Awasthi, avait déclaré mardi que selon les informations du médecin en chef du district, le député de Gurdaspur et ses amis prévoyaient de se rendre à Mumbai, mais l’acteur. COVID-19[feminine le résultat du test s’est avéré positif. L’acteur de Bollywood, âgé de 64 ans, avait subi une opération à l’épaule à Mumbai et se remettait dans une ferme près de Manali dans le district de Kullu.

Les supporters et supporters du député de Gurdaspur lui souhaitent un prompt rétablissement. Et quelle meilleure façon de lui souhaiter que les dialogues «dabbang» de ses films.

Je vous souhaite un prompt rétablissement #SunnyDeol pic.twitter.com/dCeZA5It9w – Shivam Singh 🇮🇳 (@ Shivamsingh8207) 2 décembre 2020

Le porte-parole de Deol a déclaré que l’acteur, actuellement en quarantaine, se remettait bien et prenait les précautions nécessaires.

« Il a été testé positif, mais il est asymptomatique et se sent parfaitement bien. Il suit toutes les instructions des autorités et prend les précautions nécessaires », a déclaré le porte-parole à PTI.

Sur le plan professionnel, Deol apparaîtra ensuite dans la suite de son drame familial « Apne » de 2007. Dans la suite, trois générations de la famille Deol travailleront ensemble pour la première fois à l’écran avec le légendaire acteur Dharmendra, ses fils, Sunny et Bobby Deol, et son petit-fils Karan Deol.