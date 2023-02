Sunny Deol combat des dizaines d’ennemis, brise les chaînes avec style dans des vidéos de tournage virales

Sunny Deol-vedette Gadar 2 est l’un des films les plus attendus de l’année. Le drame d’action voit l’acteur reprendre son rôle emblématique de Tara Singh du blockbuster de 2001 Gadar: Ek Prem Katha. L’affiche du premier regard du film a récemment été dévoilée et il a été signalé que le tournage était sur le point d’être terminé. Maintenant, des vidéos des séquences de combat de Sunny Deol ont été mises en ligne, donnant un aperçu de l’ampleur du film.

L’une des vidéos, tournée dans un champ poussiéreux, montre le personnage de Sunny, vêtu d’un kurta-pyjama noir et d’un turban assorti, combattant plusieurs ennemis. Les hommes qu’il combat portent des uniformes kaki, ce qui implique qu’ils pourraient être des policiers. La vidéo montre Sunny battant plusieurs ennemis à lui seul. Une autre vidéo montre un angle différent du même combat.





Une autre vidéo publiée sur Twitter montre Sunny et quelques autres personnages enchaînés à des piliers. Sunny brise alors les chaînes à mains nues de manière agressive. Il n’y a aucune information sur l’âge de ces vidéos ni sur l’endroit où elles ont été tournées. Gadar 2 a été tourné dans divers endroits à Mumbai et au Pendjab au cours des derniers mois.

Officiellement intitulé Gadar – The Katha Continues, le film sortira le 11 août juste avant le Jour de l’Indépendance. Il ramène également Ameesha Patel dans le rôle de Sakeena ainsi qu’Utkarsh Sharma dans le rôle de Charanjeet, le fils de Sunny et Ameesha. Utkarsh, fils du réalisateur, avait 7 ans lorsqu’il est apparu dans l’original. Les autres membres de la distribution de la suite incluent Simrat Kaur, Luv Sinha et Manish Wadhwa.

Gadar était le film le plus rentable de 2001 et l’un des films indiens les plus rentables jusqu’à ce point. Le film d’Anil Sharma a rapporté Rs 133 crore dans le monde, laissant d’autres succès comme Lagaan et Kabhi Khushi Kabhie Gham derrière les gains.