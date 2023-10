Sunny Deol fête aujourd’hui son 67e anniversaire, et c’est vraiment un jour spécial. Ses fans l’ont rendu encore plus spécial. Sunny et ses fils ont coupé un gâteau devant les paparazzi et ont dansé énergiquement au rythme d’un tambour. Ce moment a été capturé dans une vidéo et est actuellement à la mode sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, on peut voir Sunny portant une kurta blanche, un chapeau et des lunettes. Dès que le battement du tambour commença, il ne put s’empêcher de danser. Ses fils, Rajveer et Karan, l’ont rejoint lors de cette journée mémorable. Bien que Sunny fête son anniversaire chaque année au sein de sa famille, cette fois son anniversaire est spécial car son film Gadar 2 est sorti et le film a très bien gagné au box-office. Non seulement cela, mais son fils Karan Deol s’est marié, tandis que son fils Rajveer Deol a également fait ses débuts à Bollywood.