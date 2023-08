Sunny Deol bat des records avec une ouverture de Rs 40 crore, le 7e plus gros de Bollywood

Les collections au box-office de Gadar 2 ont battu plusieurs records, donnant à Sunny Deol la plus grande ouverture de sa carrière.

Sunny Deol-star Gadar 2 a provoqué un tsunami au box-office. Le film s’est ouvert à un nombre massif, donnant à Sunny Deol le plus grand jour d’ouverture de sa carrière et donnant également à l’industrie cinématographique hindi un énorme coup de pouce dans le bras. Le film n’a pas seulement brisé les records de 2023 ou de la journée d’ouverture post-pandémique, mais s’est imposé dans le top 10 des journées d’ouverture les plus élevées de tous les temps de l’histoire de Bollywood.

Gadar 2 s’est ouvert à une énorme collection nette de Rs 40,10 crore en Inde, la deuxième plus élevée pour tous les films de Bollywood après la pandémie et la septième plus élevée jamais enregistrée dans l’histoire du cinéma hindi. Depuis 2020, seul Pathaan de Shah Rukh Khan (qui a gagné Rs 57 crore plus tôt cette année) a fait de meilleurs chiffres. Le film est facilement le film d’ouverture le plus élevé de la carrière de Sunny Deol, éclipsant des succès comme Gadar et Yamla Pagla Deewana. Gadar 2 sera le premier succès solo de Sunny en 22 ans, le dernier étant Gadar Ek Prem Katha, en 2001.

Les films que Gadar 2 a facilement battus le jour de l’ouverture incluent Adipurush (version hindi) et Brahmastra, tous deux ouverts à Rs 36 crore, ainsi que des blockbusters comme Tiger Zinda Hai, Sanju et Chennai Express. Compte tenu des critiques favorables, Gadar 2 devrait encore croître samedi et dimanche et devrait dépasser la barre des 100 crores de collectes nettes d’ici dimanche. En fait, en termes de brut mondial, il devrait rapporter ce chiffre samedi même.

Si la tendance se maintient, Gadar 2 envisage une durée de vie massive. Une collection indienne nette de Rs 250 crore n’est pas impensable et le film devrait facilement se tourner vers un chiffre global de plus de 400 crore. Gadar 2, réalisé par Anil Sharma, met également en vedette Ameesha Patel, Utkarsh Sharma, Simrat Kaur et Manish Wadhwa. La première partie, sortie en 2001, était un blockbuster de tous les temps, gagnant plus de Rs 100 crore dans le monde.