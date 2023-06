Sunny Deol, Ameesha Patel-star Gadar 2 teaser laisse les fans excités

Vingt-deux ans après que Sunny Deol et Ameesha Patel-star Gadar: Ek Prem Katha aient fait des ravages au box-office, sa suite Gadar 2: The Katha Continues devrait également faire sonner les caisses enregistreuses cette année lors de sa sortie en salles en août 11. Le prochain film est réalisé par Anil Sharma, qui a également dirigé le blockbuster de 2001.

Le 9 juin dernier, le premier film Gadar sortait en salles en versions 4K et Dolby Atmos. Le teaser de Gadar 2 a été attaché dans les salles et maintenant, plusieurs vidéos montrant les réactions du public ont trouvé leur chemin vers la plateforme de micro-blogging Twitter. Internet a déjà surnommé le film à venir « blockbuster ».

Selon le teaser, Gadar 2 se déroule en 1971 à Lahore, au Pakistan, dix-sept ans après les événements de la préquelle. Tara Singh de Sunny est de retour au Pakistan pour ramener son fils Charanjeet, joué par Utkarsh Sharma qui a également joué le même rôle dans Gadar, en Inde. Le teaser présente une voix off d’une femme en arrière-plan disant: « Damaad hai yeh Pakistan ka, isko nariyal doh, teeka lagao warna is baar dahej mein yeh Lahore le jaayega (il est gendre du Pakistan, donnez-lui coco, accueillez-le, sinon il prendra Lahore en dot cette fois-ci) ».





En 2001, Gadar a affronté Lagaan d’Aamir Khan: Il était une fois en Inde et les deux se sont avérés être des superproductions. Cette année aussi, Gadar 2 affrontera deux autres biggies – le drame gangster Animal de Ranbir Kapoor et la comédie satirique OMG 2 d’Akshay Kumar. Deux sorties pan-indiennes sous la forme de Jailer de Rajinikanth et Bhola Shankar de Chiranjeevi sortiront également en salles le même jour . Cela signifie que cinq grands films indiens sortent le même jour pour profiter au maximum du week-end prolongé de la fête de l’indépendance.