Sunny Deol a critiqué pour avoir « montré son attitude » alors qu’il faisait taire les fans en quête de selfie après le succès de Gadar 2 : « Itna ghamand… »

La star de Bollywood, Sunny Deol, qui connaît le succès de son dernier film Gadar 2 avec Ameesha Patel, a été critiquée après avoir montré une « attitude » à ses fans qui essayaient de prendre des selfies avec l’acteur.

Dans la vidéo virale, on peut voir une femme essayant de prendre des photos avec l’acteur. Elle a attrapé le bras de l’acteur après quoi Sunny a perdu son sang-froid. La vidéo a été partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani. Après que la vidéo soit devenue virale, les utilisateurs des médias sociaux ont reproché à l’acteur d’avoir lancé une « attitude ». L’un d’eux a écrit : « Ye lagta hai gareebo se nafrat karta hai ».

Le second a dit: « Regardez son attitude à quel point il se comporte grossièrement avec eux. » Le troisième a dit: « Aa gya ghamnad .. ye Bollywood walo ka yahi problem hai. » Le quatrième a dit : « Ghamand to dekho jara enka bhudha real life mein 1 admi ko hila na paye. Le cinquième a dit : « Itna ghamand ek hi film se aa gaya. Tabhi bhagwaan aese logo ko kabhi safalta nahi deta .. » Le sixième a dit: « 2,5 kg me hath kafi ego hai. » La septième personne a commenté: « Le film Jab a frappé ho jate hai to attitude bhi aa jata hai vese jo gadar phele thi vo gadar2 Vali bat nahi hai. »

Pendant ce temps, Gadar 2 a poursuivi sa course record au box-office le troisième jour de sa sortie. Dimanche, le film a vu une énorme augmentation des collections et des pas à travers l’Inde, enregistrant des spectacles complets à travers le pays. Le film a franchi la barre des 100 crores dans les collections nationales et a franchi la barre des 150 crores avec un brut mondial. Avec cela, c’est maintenant le film le plus rentable de la carrière de Sunny Deol.

Gadar 2 a gagné Rs 52 crore net en Inde dimanche, portant sa collection nationale totale à un impressionnant Rs 135 crore pour le week-end d’ouverture. Il s’agit du deuxième plus grand week-end d’ouverture d’un film de Bollywood cette année, derrière Pathaan de Shah Rukh Khan. La fréquentation a été extrêmement saine, les spectacles du soir ayant atteint un taux d’occupation étonnant de 96% à travers l’Inde. Dans l’ensemble, le film a enregistré une occupation de 85% pour toutes les émissions à travers le pays dimanche.