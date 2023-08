Sunny Deol a 300 crores de raisons de sourire et célèbre le succès de Gadar 2

Sunny Deol’s Gadar 2 a rejoint le club Rs 300 crore et l’acteur a décidé de célébrer le succès du film avec une publication Instagram spéciale. Samedi, l’acteur a partagé une photo heureuse de lui avec l’affiche du film et il l’a accompagnée d’une légende qui disait : « Ils disent que l’amour ne peut pas être mesuré mais je ressens tellement d’amour venant de vous tous chaque jour, tous les jours . Gadar 2 et Tara Singh sont éternellement redevables. #HindustanZindabad. » Dans la section des commentaires de son message, le frère Bobby Deol a laissé tomber des émojis de cœur.

Voici ce que Sunny Deol a posté :

Pendant ce temps, le père de Sunny Deol et l’acteur vétéran Dharmendra ont également célébré le succès du film et il a partagé cette photo sur son profil X et a écrit : « Toujours… J’ai toujours besoin de votre amour et de vos bons vœux. Mes amis, je vous aime pour vos applaudissements tonitruants. »

Toujours….Toujours besoin de votre amour et de vos bons voeux. Amis, je vous aime pour vos applaudissements tonitruants pic.twitter.com/8JQ4hGCW8I – Dharmendra Déol (@aapkadharam) 19 août 2023

Réalisé par Anil Sharma, Gadar 2 est la suite du tube de 2001 Gadar. Dans la suite Sunny Deol, Ameesha Patel et Utkarsh Sharma ont repris respectivement leurs rôles de Tara Singh, Sakeena et Jeete. Le film est sorti en salles la semaine dernière. Il s’est heurté à celui d’Akshay Kumar OMG 2 Au box-office.

Le critique de cinéma Saibal Chatterjee, dans sa critique de NDTV, a attribué au film 2 étoiles sur 5 et il a écrit : « Gadar 2 s’adresse strictement à trois catégories de personnes : les fans de Sunny Deol, ceux qui regrettent les excès effrénés de Bollywood d’autrefois et ceux qui pensent que « déteste ton voisin » est un axiome qui vaut la peine d’être applaudi dans une salle de cinéma. Le film a de quoi plaire à tous – et même à certains. »