Sunny Balwani, ex-COO de Theranos, condamné à près de 13 ans de prison

L’ancien chef de l’exploitation et président de Theranos, Ramesh “Sunny” Balwani, a été condamné mercredi à près de 13 ans de prison pour fraude, après que le démantèlement du mastodonte des tests sanguins a entraîné des accusations criminelles devant un tribunal fédéral de Californie contre Balwani et la fondatrice de Theranos, Elizabeth Holmes, qui le 18 novembre a été condamné à plus de 11 ans de prison.

Balwani et Holmes, anciens partenaires romantiques, ont dirigé Theranos alors que la société connaissait une ascension fulgurante, attirant des bailleurs de fonds allant de la famille DeVos au magnat de l’information Rupert Murdoch. C’est l’une des publications de Murdoch, The Wall Street Journal, qui a signalé pour la première fois des irrégularités avec les machines de test sanguin prétendument révolutionnaires de Theranos.

En tant que COO, Balwani gérait à la fois les activités de laboratoire et les aspects financiers de l’entreprise. Theranos a été entaché d’échecs répétés au cours de son mandat, y compris des documents falsifiés et des résultats de test erronés.

“Je suis responsable de tout à Theranos”, a déclaré Balwani dans un message à Holmes. Balwani a assumé la responsabilité générale des opérations quotidiennes de l’entreprise.

Theranos a affirmé que les machines ne nécessitaient que quelques gouttes de sang pour fonctionner et pouvaient exécuter plus de 1 000 tests. En réalité, le Journal a rapporté que la société ne pouvait traiter qu’un peu plus d’une douzaine de tests. Les reportages du Journal ont finalement provoqué la dissolution de la société en 2018 et, plus tard, l’arrestation de Balwani et Holmes pour fraude.

La condamnation de Balwani devant un tribunal fédéral marque la fin de la saga Theranos, qui a captivé le public et suscité des films documentaires et de nouveaux traitements.

Avec une liste d’investisseurs étoilés, un fondateur captivant qui a établi des comparaisons avec Steve Jobs d’Apple et une technologie potentiellement révolutionnaire, la société a pendant un certain temps représenté le sommet de l’ingéniosité de la Silicon Valley.

Les révélations sur Theranos ont provoqué une chute de grâce étonnante pour Balwani et Holmes, qui étaient en couple pendant une grande partie de leur mandat dans l’entreprise. Holmes a accusé Balwani d’abus dans les procédures judiciaires, fournissant des messages texte et des notes contemporaines de leur relation comme preuve.

“Tuez la vieille Elizabeth”, lui aurait prétendument dit Balwani.

Balwani a perpétré une “campagne d’abus psychologiques d’une décennie”, ont soutenu les avocats de Holmes. Balwani a près de 20 ans de plus que Holmes, qui a témoigné qu’il gérait le côté laboratoire et financier de l’entreprise.

