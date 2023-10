Sunnova Energy, Cal-Maine Foods, Marathon Petroleum et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux à midi.

Fluor — La société d’ingénierie et de construction a gagné 2% après qu’UBS a reclassé les actions Fluor à l’achat. La société de Wall Street est optimiste sur Fluor après avoir conclu des accords pour mener à bien de nouveaux projets.

Carnaval — Les actions des compagnies de croisière ont augmenté en groupe à midi. Carnaval et Compagnie de croisière norvégienne ajouté plus de 3% chacun. Royale Caraïbes les actions ont gagné plus de 2%. Ces mesures faisaient suite à une forte baisse des prix du pétrole.

Sunnova Énergie , Soleil — Sunnova Energy et Sunrun ont chuté de 5,4 % et 6,5 %, respectivement, pour s’échanger près de leur plus bas niveau de 52 semaines après que Truist a abaissé la note des actions solaires pour les empêcher d’acheter, citant des inquiétudes à court terme liées aux taux d’intérêt élevés.

Aliments Cal-Maine — Les actions ont chuté de 6,6% après que le producteur d’œufs ait publié un rapport sur ses bénéfices médiocres, citant un environnement de marché dynamique. La société a annoncé un bénéfice fiscal de 2 cents par action au premier trimestre, manquant l’estimation consensuelle de 33 cents par action des analystes interrogés par FactSet.

Intel — Le fabricant de puces a légèrement augmenté après qu’Intel a déclaré que son unité de puces programmables serait une entreprise autonome, avec une introduction en bourse prévue dans les deux à trois prochaines années.

DexCom Insulet — Le diabète nomme DexCom et Isolation ont chuté de 5 % et 3 %, respectivement, après une étude publié mardi, il suggère qu’une classe de médicaments populaires pour la perte de poids, le GLP-1, pourrait avoir un impact sur le besoin d’insuline basale. Séparément, Insulet dit mardi, Wayde McMillan quitterait son poste de directeur financier.

Actions énergétiques — Les actions énergétiques ont chuté en groupe mercredi à midi, alors que les prix du pétrole ont chuté de plus de 3 dollars le baril. Marathon Pétrole les actions ont baissé de 3,9%, tandis que Phillips 66 les actions ont chuté de 4,7%.

— Alex Harring et Samantha Subin de CNBC ont contribué au reportage