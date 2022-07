Sunlit Apocalypse : Le monde en péril de Robert Adams

Les arbres dans les photographies d’Adams ont une présence anthropomorphique – et même, dans certains cas, universelle. Les troncs massifs d’une série de portraits arboricoles en gros plan, “Poplars, Harney County, Oregon”, 1999, contiennent des mondes entiers de vie soutenue, comme le séquoia géant qui a un rôle vedette dans le roman de Richard Powers “The Overstory”. Plus typiques, cependant, sont les spécimens moins sanguins. La rangée d’arbres au bord précaire d’une falaise dans “New Development on a Former Citrus-Growing Estate, Highland, California”, 1983, sont des sentinelles dans une guerre perdue ; et les deux arbres débraillés de “On Signal Hill, Overlooking Long Beach, California”, 1983, sont comme Philemon et Baucis – le couple de personnes âgées de la mythologie grecque qui, en échange de leur hospitalité, est emmené sur une montagne pour voir l’inondation qui a emporté leurs voisins les moins généreux et finalement, à leur guise, sont transformés par les dieux en tilleul et en chêne, côte à côte.

L’influence d’Adams sur les photographes ultérieurs, qui travaillent généralement en couleur, est très répandue. Pour citer quelques exemples éminents : les « droits de propriété » de Mitch Epstein, publiés l’année dernière, relatent avec des détails magnifiques les poches de résistance locale aux intrusions industrielles dans l’environnement ; et Alec Soth, encore plus jeune et travaillant comme Epstein avec une caméra 8 x 10, enregistre le paysage déchu avec un lyrisme élégiaque. La photographie de Soth dans le Wisconsin en 2002 d’un stand de pompe à essence illuminé, situé à côté d’un cimetière et sous une montagne, pourrait servir de pendentif mordant à la magnifique image twilit Hopper-esque d’Adams d’une installation similaire à flanc de montagne qui porte, avec une ironie involontaire, le bannière publicitaire « Frontière ».