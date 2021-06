Sunisa Lee frappe un billet pour les Jeux olympiques avec un léger avantage sur Simone Biles

Suni Lee ne s’attend pas à ce que terminer devant Simone Biles soit autre chose qu’une aberration. Comme toutes les autres gymnastes, elle sait que Biles fait partie de sa propre division.

Mais si faire partie de l’équipe américaine pour les Jeux olympiques de Tokyo n’était pas suffisant pour que Lee se réjouisse, elle a battu la plus grande gymnaste du sport au concours général dimanche.

Lee, 18 ans, a décroché l’une des deux places garanties pour l’équipe avec sa deuxième place dans l’épreuve de deux jours. Et il a fallu une nuit inhabituellement humaine à Biles – avec une erreur aux barres asymétriques, une chute à la poutre et un pas hors limites à chacune de ses deux premières passes au sol – pour que Lee conserve l’avantage.

Mais au cours d’un an où elle s’est battue contre une blessure à la cheville pour faire partie de l’équipe, ce fut une bonne surprise.

« Je pense que cela me donne beaucoup de confiance, surtout parce que je n’ai toujours pas fait les quatre passes au sol et que ma routine à la barre aurait pu être un peu meilleure », a déclaré Lee. «Je sais que cela ne se reproduira probablement plus à cause de son sol et de son saut, et elle est généralement assez bonne dans tout le reste. Mais j’étais vraiment excité.

Biles a toujours remporté la compétition de deux jours par 2,266, mais le score total de Lee dimanche a marqué la première fois que quelqu’un a battu Biles dans n’importe quelle phase d’une rencontre tous azimuts depuis 2013.

Lee a montré pourquoi elle est candidate à l’or aux barres asymétriques, terminant première aux essais. Dimanche, elle a combiné des sorties nettes dans une belle routine fluide qui lui a valu le score aux barres le plus élevé de la journée.

Double champion des États-Unis aux barres, Lee détient également une médaille de bronze mondiale à cet engin.

Les 15,300 qu’elle a marqués lors de sa routine lors de la première journée de compétition ont été un sommet en carrière et en compétition.

« Je pense que c’est juste un moment très fier dans l’ensemble parce que c’est une routine à la barre tellement difficile et quand elle s’est finalement mise en place, j’ai eu l’impression que tout mon travail acharné a porté ses fruits », a déclaré Lee.

Lee a également mené la compétition à la poutre, utilisant une routine confiante et propre pour devancer Biles – qui a une médaille de bronze olympique dans cette épreuve. Bien que ni Lee ni Jordan Chiles n’aient eu beaucoup de raisons de s’inquiéter de faire partie de l’équipe, la poutre de Lee l’a aidée à obtenir la deuxième place garantie derrière Biles.

Lee a lutté contre une blessure à la cheville qui l’avait laissée avec une boiterie notable lorsqu’elle n’était pas en compétition il y a à peine trois semaines. Mais si les essais sont un indicateur, elle et Chiles donnent aux États-Unis une chance de remporter une deuxième médaille olympique au concours général à Tokyo.

Plus tôt cette semaine, Lee a déclaré que sa cheville s’était renforcée avec la compétition et qu’elle s’attendait à ce que cela continue si elle faisait partie de l’équipe olympique.

« Nous l’avons vue s’améliorer un peu chaque jour, même pendant qu’elle était ici », a déclaré le coordonnateur de la haute performance Tom Forster.

Les années qui ont précédé les Jeux olympiques ont été tumultueuses pour Lee. Son père, John, est tombé d’une échelle alors qu’il aidait un ami à couper un arbre en août 2019, le paralysant initialement de la poitrine vers le bas. John Lee fait de la stimulation électronique sur ses jambes mais reste dans un fauteuil roulant.

Quelques jours après l’accident de son père, Suni Lee a participé aux championnats nationaux et a terminé deuxième derrière Biles au concours général. La compétition l’a établie comme une candidate pour Tokyo, et elle a fait l’équipe médaillée d’or pour les championnats du monde cette année-là.

Mais John Lee a suffisamment récupéré pour pouvoir voyager et voir sa fille concourir, faisant le voyage de la maison familiale à St. Paul, Minnesota, aux championnats nationaux plus tôt ce mois-ci et aux essais cette semaine.

Cette rencontre, la plus importante de la carrière de Lee, s’est accompagnée du discours d’encouragement habituel de son père.

« En gros, il m’a juste dit d’aller là-bas et de faire ce que je fais normalement – ​​pas trop ni trop peu », a-t-elle déclaré, « parce que ce que je fais a fonctionné de toute évidence. »