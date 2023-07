Sunil Shetty s’excuse pour sa remarque sur la flambée des prix des tomates, allègue avoir été mal cité

La remarque franche de Suniel Shetty sur la hausse des prix des tomates lui a valu la critique des masses. Dans une interaction avec un portail médiatique, l’acteur de Dhadkan a partagé ses inquiétudes à ce sujet. Étant également un restaurateur de renom, Suniel Shetty a ajouté que sa famille et lui préféraient les légumes frais, mais que la flambée des prix des tomates les a obligés à consommer le légume en moins grande quantité. Son commentaire n’a pas plu aux roturiers, qui ont fustigé l’acteur. Maintenant, dans une autre interview, Suniel Shetty s’est excusé pour sa déclaration, affirmant que ses paroles avaient été mal interprétées.

Remarque de Suniel Shetty sur le prix des tomates

S’adressant à Aaj Tak, Suniel Shetty a déclaré : « Ma femme n’apporte que des légumes frais et ne durent que quelques jours. Nous préférons avoir des légumes frais. Cependant, les prix des tomates ont augmenté ces derniers temps, affectant des gens comme nous dans le cuisine. » L’acteur a poursuivi en disant qu’il avait téléchargé une application qui livrait étonnamment des légumes à un tarif beaucoup moins cher que les vendeurs et les marchés locaux. De plus, Suniel Shetty a ajouté que les légumes étaient assez frais. L’application lui a également permis d’obtenir tous les détails sur le produit acheté. « Tout ce processus d’achat profite aux agriculteurs car leurs produits parviennent directement aux consommateurs », a-t-il déclaré.

Suniel Shetty s’excuse pour sa remarque sur les tomates

Rétrospectivement à la remarque, Suniel Shetty a exprimé sa déception que sa déclaration ait été mal interprétée. Rectifiant sa remarque, l’acteur, dans une interview séparée, a affirmé qu’il était un véritable partisan des agriculteurs, et qu’il ne souhaitait en aucun cas les rabaisser. « Je ne peux même pas penser à avoir une perception négative d’eux. J’ai toujours travaillé avec leur soutien. Je veux que nous fassions la promotion de nos produits desi. Je veux que nos agriculteurs en bénéficient toujours. Les agriculteurs sont une partie importante de mon En tant qu’hôtelier, mes relations avec eux ont toujours été directes », a déclaré Sunil Shetty.

Sunil Shetty demande de ne pas mal citer sa déclaration

Les derniers mots de Suniel Shetty sur le sujet étaient une exhortation pour les masses, leur demandant de ne pas « mal citer » sa déclaration. « Si l’une de mes déclarations, que je n’ai même pas dites, les a blessés, je m’excuse sincèrement. Je ne peux même pas penser à parler contre eux, même dans mes rêves. S’il vous plaît, ne citez pas mal ma déclaration. Je peux ‘ Je ne dis rien de plus à ce sujet », a-t-il conclu.

Front de travail de Suniel Shetty

Sur le plan du travail, Suniel Shetty sera ensuite vu reprendre son rôle de Ghanshaym dans Hera Pheri 3 de Farhad Samji, avec également Akshay Kumar et Paresh Rawal dans des rôles titulaires.