Sunil Pal s’en prend à Krushna Abhishek pour avoir quitté la comédie

Le Kapil Sharma Show est prêt à revenir pour sa prochaine saison le 10 septembre après avoir pris une courte pause en raison d’une tournée internationale. Cependant, Krushna Abhishek ne fera pas partie de la saison à venir car il a confirmé qu’il quittait la série en raison de problèmes d’accord avec les fabricants.

Maintenant, le comédien Sunil Pal a critiqué Krushna pour avoir quitté le talk-show extrêmement populaire. Sunil, qui a remporté la première saison du Great Indian Laughter Challenge en battant des concurrents comme Raju Srivastava, Bhagwant Mann et Ahsaan Qureshi, s’est rendu sur son compte Instagram et a partagé une vidéo claquant Krushna.

Dans la vidéo, on peut l’entendre dire : “J’ai entendu dire que frère Krushna quittait The Kapil Sharma Show. Cette émission a bien fonctionné. Vous faites du bon travail et financièrement aussi, vous gagnez 100 % de plus que ce que vous gagnerais à l’extérieur. Que feriez-vous en dehors de cette émission ? Les mêmes séries à petit budget, des films de qualité B, C ?





“Qu’arrive-t-il à ces gens? Kapil Sharma leur a donné le nom, la renommée et l’argent, et à la fin, les gens le quittent et s’en vont. Cela ne cause aucune perte à Kapil car chaque jour qui passe, il progresse vers le succès et gagne de la richesse et la gloire. Quoi qu’il en soit, tout le meilleur, allez-y. Sortez et montrez ce que vous pouvez faire”, a-t-il conclu dans le clip.

Krushna faisait partie du talk-show comique, animé par Kapil Sharma, depuis 2018 jouant différents personnages, les plus célèbres étant le propriétaire du salon de beauté Sapna, et imitant l’acteur légendaire Dharmendra avec Kiku Sharma qui incarne Sunny Deol.

Il est rapporté qu’Akshay Kumar sera vu dans le premier épisode de la nouvelle saison de The Kapil Sharma Show faisant la promotion de son prochain film mystérieux sur le meurtre de tueur en série Cuttputlli qui commencera à être diffusé sur Disney + Hotstar à partir du 2 septembre.