Sunil Pal réagit vivement à la sortie de Krushna Abhishek de The Kapil Sharma Show: ‘Wohi B et C grade films karoge bahar jaa kar’

Kapil Sharma est prêt à revenir à la télévision avec la nouvelle saison de The Kapil Sharma Show, cependant, Krushna Abhishek, qui est devenu la famille de son personnage de Sapna, a récemment révélé qu’il avait décidé de quitter la série. Le comédien Sunil Pal a maintenant vivement réagi à la sortie soudaine de Krushna et a exprimé sa déception face à sa décision.

Partageant son point de vue, Sunil a déclaré dans une vidéo : “J’ai entendu dire que Krushna allait quitter The Kapil Sharma Show. Pourquoi font-ils tous de telles choses ? l’argent aussi. Que ferez-vous après avoir quitté le spectacle? Wohi chote mote feuilletons? Idhar udhar kuch B et C grade ki filmey? Je ne sais pas ce qui arrive à ces gens. Kapil Sharma vous a donné le nom, la renommée, la plate-forme, l’argent et les gens laissez-le seul. Quel mal allez-vous lui causer ? Il grossit chaque jour, gagnant une renommée immense. Quoi qu’il en soit, tout le meilleur.

Au milieu de toutes les rumeurs, sur la question de savoir si Krushna fera partie de la série ou non, le comédien avait partagé : “Pendant un moment, l’équipe de Kapil Sharma et moi avons fait une petite pause. Je n’ai aucune rancune personnelle envers Kapil Sharma car il est un être humain adorable. À partir de maintenant, je dois voir comment les choses se passent.

Pendant ce temps, Kapil est de retour en force avec son célèbre The Kapil Sharma Show qui a terminé sa troisième saison le 5 juin. Il va commencer à partir du 10 septembre avec de tous nouveaux formats et de nombreux nouveaux personnages. Bien qu’aucune confirmation officielle n’ait été donnée par l’équipe de production. Selon les sources proches de l’émission, l’humoriste et concurrent de India’s Laughter’s Challenge Gaurav Dubey peut également être vu dans l’émission.