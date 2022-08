Sunil Pal dit que le comédien est hors de danger après avoir subi une crise cardiaque

Le célèbre comédien Raju Srivastava a été transporté d’urgence à l’AIIMS, à New Delhi, après que le comédien a subi une crise cardiaque le mercredi 10 août, alors qu’il s’entraînait dans une salle de sport de son hôtel. Il est tombé du tapis roulant après s’être plaint de douleurs à la poitrine. Maintenant, son ami proche et un autre comédien populaire Sunil Pal a partagé une mise à jour sur l’état de santé de Raju.

S’adressant à son compte Instagram, Sunil Pal, qui a battu Raju Srivastava lors de la première saison de The Great Indian Laughter Challenge, a partagé une vidéo dans laquelle il a déclaré que Raju se remettait bien et était désormais hors de danger. Il a même souhaité son prompt rétablissement et a ajouté qu’il était toujours à Delhi.

Sunil peut être entendu dire: “Ye sach hai ki comédie roi Raju Srivastava ko dil ka daura pada tha, unhe AIIMS mein bharti karaya gaya tha aur ab unki tabiyat bahut achi hai, aap sab ki dua se, ishwar ki kripa se bahut achi tabiyat hai, ab woh khatre ke bilkul bahaar hain (Il est vrai que Raju Srivastava a subi une crise cardiaque, il a été admis à l’AIIMS et il va très bien maintenant. Avec toutes vos bénédictions et la grâce de Dieu, il est hors de danger maintenant)”.





Souhaitant un prompt rétablissement, Sunil a poursuivi : « Raju bhai guéris bientôt, hum sab aapse bahut pyaar karte hain, sabke liye bahut khushi ki khabar hai ki ab woh bilkul theek hain. Hum sab unka Mumbai mein intezaar kar rahe hain, abhi woh Delhi mein hain (Raju frère, guéris bientôt. Nous t’aimons tous beaucoup, c’est une excellente nouvelle pour nous tous qu’il va bien maintenant. Nous l’attendons tous à Mumbai, il est toujours à Delhi) “.

Pour les non-initiés, Raju a joué dans de nombreux films célèbres en hindi, notamment Maine Pyar Kiya, Main Prem Ki Diwani Hoon, Bombay to Goa et Baazigar, entre autres.