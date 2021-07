Sunil Pal appelle ‘The Family Man’ et ‘Mirzapur’ porno, dit Manoj Bajpayee est ‘gira hua insaan’ | Nouvelles de la série Web

New Delhi: Le comédien Sunil Pal, vainqueur du Great Indian Laughter Challenge 2005, a vivement réagi à la récente arrestation du mari de l’actrice Shilpa Shetty, le magnat des affaires, Raj Kundra, pour racket présumé de création et de distribution de pornographie.

S’adressant aux médias lors d’un événement, Sunil a félicité la police pour avoir démantelé le racket pornographique de Raj Kundra et il a en outre déclaré que les plateformes numériques utilisaient une censure clémente pour servir de la pornographie, présentée comme un spectacle.

« Quoi qu’il arrive, cela devait arriver, et c’était nécessaire. Je dis cela parce que les grandes personnes, qu’il s’agisse de séries Web ou d’autres endroits, profitent de l’absence de censure. La série Web réalisée ces jours-ci ne peut pas être regardée à la maison », a déclaré Sunil en hindi.

Le comédien a exprimé sa forte aversion pour l’acteur Manoj Bajpayee et a déclaré qu’il était « badtameez » (mal élevé) et « gira hua insaan » (racaille d’une personne).

«Je tiens à souligner spécifiquement que je déteste vraiment 3-4 personnes comme Manoj Bajpayee. Quelle que soit la taille d’un acteur Manoj Bajpayee, je n’ai jamais vu un plus « badtameez » et « gira hua insaan ». Le pays vous a décerné le President Award et que faites-vous pour le public familial ? Vous faites une websérie où la femme a une liaison avec un autre homme et vous avez une liaison ailleurs, la fille mineure parle de son petit ami et le petit garçon se comporte plus vieux que son âge. Est-ce à cela que ressemble une famille », fulmine l’humoriste.

Sunil parle ici de la série Web Amazon Prime Video de Manoj Bajpayee The Family Man saison 1.

Sunil a également ciblé une autre série Web populaire d’Amazon Prime nommée « Mirzapur ». « Ensuite, il y a le spectacle Mirzapur fait par des gens mal élevés. Je les déteste beaucoup. Tout cela devrait être interdit car même cela est du porno. Le porno ne concerne pas seulement ce que nous voyons, mais il existe également du porno de pensées », a déclaré Sunil.

Outre la comédie, Sunil s’est également essayé à l’écriture et à la réalisation. En 2010, il a sorti son film de comédie de réalisateur ‘Bhavnao Ko Samjho’, mettant en vedette un record de 47 humoristes, dont Kapil Sharma, Johnny Lever, Siraj Khan, Raju Srivastav, Navin Prabhakar, Ahsaan Qureshi et bien d’autres.