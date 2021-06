Sunil Grover fait allusion à la possibilité de travailler avec Kapil Sharma, c’est ce qu’il a dit

Le crachement public des comédiens Kapil Sharma et Sunil Grover en 2007 a créé un fossé entre les stars à tel point qu’ils n’ont plus jamais travaillé ensemble depuis.

Pour les non avertis, en 2017, l’acteur Sunil Grover, qui jouait le rôle du Dr Mashoor Gulati dans « The Kapil Sharma Show », a quitté la série après une brouille plutôt désagréable avec l’animateur de la série Kapil Sharma. En mars 2017, il a été signalé qu’il y avait eu une altercation entre Kapil et Sunil. Kapil aurait agressé et agressé verbalement Sunil alors qu’ils revenaient d’Australie où ils ont présenté un spectacle sur scène. Après cet incident, Sunil Grover a quitté la série pour ne jamais revenir.

Cependant, il semble que tout va bien entre Sunil et Kapil maintenant.

Au cours de sa récente interaction avec RJ Siddharth Kannan, on a demandé à Sunil si lui et Kapil se réuniraient pour un projet. Il a répondu en hindi, ce qui se traduit approximativement par : « Il n’y a aucun plan pour le moment, mais si un jour, quelque chose se présente, alors nous travaillerons certainement ensemble. »

Sunil, qui est entré dans les films et séries Web grand public de Bollywood, a récemment souhaité Kapil à l’occasion de son anniversaire sur Twitter.

Bon anniversaire @KapilSharmaK9 ! Souhaits et amour. Restez heureux et en bonne santé pah ji. – Sunil Grover (@WhoSunilGrover) 2 avril 2021

Plus tôt, des informations suggéraient que la superstar Salman Khan, le producteur de The Kapil Sharma Show, avait demandé à Kapil Sharma et Sunil Grover d’enterrer la hache de guerre.

Côté travail, alors que Kapil Sharma s’apprête à revenir à l’écran avec une nouvelle saison de ‘The Kapil Sharma Show’, Sunil attend actuellement la sortie de sa web-série ‘Sunflower’, qui sera diffusée sur ZEE5 à partir de juin. 11.