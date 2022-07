Sunil Grover contre Kapil Sharma: bataille des meilleurs alors que les deux acteurs se préparent à se battre pour les TRP avec leurs émissions de comédie

Sunil Grover sera de retour en force à la télévision avec une émission comique et cette fois encore se battra avec son concurrent le plus fort, Kapil Sharma. L’émission à laquelle Sunil participera est India’s Laughter et sera diffusée sur Sony TV. Sunil Grover, qui a subi une intervention chirurgicale, est en ce moment extrêmement en forme et il aurait été approché pour revenir dans l’émission de la chaîne, car jusqu’à présent, son personnage de Guthi est très apprécié. Non seulement Guthi, mais son Dr Mashoor Gulati est à ce jour le personnage de bande dessinée le plus aimé à la télévision.

Kapil Sharma et Sunil Grover vont-ils encore s’affronter ?

Après avoir quitté The Kapil Sharma Show, Sunil a été occupé avec des films et des séries Web et se porte extrêmement bien, cependant, maintenant la chaîne a approché leur roi de la comédie OG pour faire partie de la nouvelle émission India’s Laughter et cela le conduira automatiquement contre Kapil Sharma qui est la plus forte concurrence. Le monde savait ce qui n’allait pas entre Sunil et Kapil et depuis lors, ils ont maintenu une distance digne l’un de l’autre. Cependant, ils sont cordiaux et se souhaitent du bien, mais ils ne veulent pas verrouiller les cornes professionnellement. Mais semble aimer maintenant que la chaîne fasse de son mieux pour que les deux acteurs se préparent à nouveau à se battre contre TRP en lançant une toute nouvelle émission humoristique.

Mais saviez-vous que malgré l’affreuse dispute entre les deux, Sunil dans l’une de ses interviews avait parlé de la possibilité de retravailler avec Kapil lorsqu’on lui avait posé la même question ? Il avait dit: “Il n’y a pas de plans pour le moment, mais si un jour quelque chose se présente, nous travaillerons ensemble”. Alors que Kapil aussi dans l’une de ses interactions en 2020 a admis qu’il avait évolué et avait beaucoup appris de Sunil Grover et qu’un jour il aimerait travailler à nouveau avec lui. Mais il semble que la chaîne en ait décidé autrement.