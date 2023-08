Sunil Grover a été une fois remplacé en raison de son arrivée tardive sur le plateau, utilisé pour obtenir Rs 500 seulement

Sunil Grover, l’acteur et comédien qui a conquis le cœur des gens avec son personnage emblématique, le Dr Gulati, dans l’émission télévisée à succès The Kapil Sharma Show, célèbre son anniversaire aujourd’hui, le 3 août. Sunil a amusé la foule en assumant les personnages « Gutthi » et ‘Santosh Bhabhi’ à plusieurs reprises. Il est maintenant considéré comme l’un des meilleurs comédiens de l’industrie. Cependant, il a dû faire face à de nombreux défis au début de sa profession. Vous pourriez être étonné d’apprendre que le premier chèque de paie de l’acteur était à peine de 500 roupies.

Le père du comédien Sunil Grover l’a envoyé à des cours de tabla.

Sunil, qui est né dans un petit village de l’Haryana le 3 août 1977, a toujours aimé le cinéma. Il voulait être la plus grande star de cinéma du siècle, comme Amitabh Bachchan et Shah Rukh Khan. Lorsque le comédien était en neuvième année, son père a commencé à l’envoyer apprendre le tabla. Sunil a déterminé plus tard qu’il souhaitait travailler dans un théâtre quand il serait grand. L’acteur a eu les larmes aux yeux lors d’une interview alors qu’il racontait ses jours de lutte.

Le premier salaire de Sunil Grover n’était que de Rs. 500.

Sunil Grover a déclaré lors d’une interview avec un institut des médias que lorsqu’il a déménagé à Mumbai pour poursuivre des études de théâtre après avoir terminé son Master, il n’a fait que faire la fête. Il vivait dans un quartier cher et a augmenté ses fonds en rentrant chez lui. Mais bientôt, toutes ses opportunités d’emploi ont été fermées, et quand il a vu d’autres personnes se battre, il s’est souvenu de son père et s’est rendu compte qu’il ne pouvait pas abandonner ses ambitions comme ça. Il a commencé à travailler et a eu une opportunité à la télévision, mais a été remplacé en raison de son horaire tardif. Après cela, il a commencé à effectuer des voix off à la radio. L’émission a d’abord été diffusée depuis Delhi, mais elle est rapidement devenue virale et a été diffusée dans tout le pays. Il a dit : « Même après le travail, je gagnais à peine 500 roupies. Mais j’avais l’habitude de croire que je réussirais sans aucun doute.

J’ai été reconnu par le personnage de Gutthi.

Le comédien a fait de nombreux travaux liés à la radio et à la télévision, puis a reçu le personnage de Gutthi; à cause de cela, il a été reconnu dans chaque foyer. Partageant une histoire sur la radio, il a déclaré : « Je me souviens qu’une fois, alors que je faisais un spectacle en direct, les gens ont commencé à crier et à hurler pour moi. J’ai supposé qu’ils chantaient pour quelqu’un d’autre, mais c’était juste moi. J’ai été étonné que c’était tout pour moi. Tout cela prend plusieurs années pour qu’un garçon comme moi en arrive là.