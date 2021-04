Le capitaine du Bengaluru FC, Sunil Chhetri, est ravi de disputer la Coupe de l’AFC sous la direction du nouvel entraîneur Marco Pezzaiuoli et de rectifier les erreurs d’une «horrible» saison de Super League indienne.

Chhetri, s’adressant aux journalistes avant le deuxième tour du match de la phase préliminaire de la Coupe AFC contre le club népalais du Tribhuvan Army FC, a déclaré qu’il faisait preuve de prudence.

«Nous avons vu l’équipe Tribhuvan battre l’équipe sri-lankaise (SL Police FC) et ils ont plutôt bien joué. Vous pouvez voir leur unité. et ce ne sera pas facile. De plus, il s’agit plus de comprendre ce que l’entraîneur attend de nous, et nous allons jouer un match à la fois », a déclaré Chhetri.

Le Bengaluru FC a connu sa pire saison nationale en terminant septième de la saison ISL 2020-21, Chhetri pense que le chemin à partir d’ici est en place.

«J’attends une réaction de toute l’équipe. Lorsque vous perdez un match, vous commencez à se pointer du doigt, mais le fait est que nous étions si mauvais, et chacun de nous était si mauvais qu’il n’y a personne qui pointe du doigt », a-t-il déclaré.

«Je suis peut-être partial, mais à part Cleiton [Silva], Suresh [Singh], et quelques jeunes, nous étions tous mauvais. Comme bon mauvais. Il n’y a aucune possibilité pour moi de dire: «Udanta, tu étais mauvais», parce qu’il dirait: «Chhetri bhai, tu étais tout aussi mauvais» », a-t-il ajouté.

Chhetri avait contracté Covid-19 qui l’a exclu des matches amicaux internationaux contre Oman et les Émirats arabes unis.

«Vous pouvez ressentir les séquelles (de Covid-19). Vous devez vraiment être prudent et commencer lentement », a déclaré Chhetri.

Chhetri a déclaré que le nouvel entraîneur avait eu un impact positif sur l’équipe et que les jeunes appréciaient l’entraînement.

«Un nouveau manager n’a aucun préjugé. Il n’y a pas de bagage antérieur sur ce que l’on peut faire et ce que l’on ne peut pas faire. Il verra tout ce qu’il verra à l’entraînement et se décidera. Tout le monde le sait, y compris les seniors, les étrangers, les Indiens. De plus, le fait que nous ayons été horribles l’année dernière, c’est le moins qu’on puisse dire, donne à chacun de nous une motivation supplémentaire pour jouer.

Chhetri a également souligné l’importance pour les jeunes du BFC de ne pas porter les cicatrices dans le nouveau tournoi.

«Nous essayons de leur parler. Ce qui s’est passé n’était pas le moyen idéal pour recruter des joueurs juniors. Le meilleur moyen est de gagner et de ramener un ou deux d’entre eux. C’est la manière qui fonctionne le mieux dans le monde entier. L’année dernière, beaucoup d’entre eux ont été poussés dans l’équipe pour diverses raisons », a-t-il déclaré.

«Dans le passé, ils n’avaient pas non plus vu BFC perdre autant de matchs. Et quand nous avons perdu, ils ont pris beaucoup de pression sur eux-mêmes. Nous avons donc fait de notre mieux pour leur dire que ce n’était pas eux et que tous faisaient mieux que ce qui était attendu. Cela a aidé parce que nous ne voulons pas que les jeunes pensent « le club a remporté tant de trophées et quand nous avons commencé à jouer [things went bad]». Cela peut nuire à leurs progrès.

«Le nouvel entraîneur a clairement indiqué qu’il faisait confiance aux jeunes et voyait beaucoup de potentiel. Donc, ils sont maintenant plus libres et ce qui est bien avec les jeunes, c’est qu’ils ne s’attardent pas beaucoup sur les choses. Plus ils poussent, mieux c’est pour l’équipe », a-t-il ajouté.

