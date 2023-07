Sunil Chhetri veut affronter des adversaires mieux classés et pense que le camp national plus long aidera les préparatifs de la Coupe d’Asie

Sunil Chhetri représente l’Inde dans le football depuis près de deux décennies, mais la légende indienne est plus que jamais impatiente de continuer.

Menant l’équipe indienne de football masculin à une série de 11 matches sans défaite en 2023 et remportant la Coupe des trois nations, la Coupe intercontinentale et le championnat SAFF, Sunil Chhetri porte désormais son attention sur la Coupe du Roi en Thaïlande et la Coupe Merdeka en Malaisie. viennent respectivement septembre et octobre.

Le tout en préparation de la Coupe d’Asie de l’AFC l’an prochain au Qatar.

L’Inde a été tirée au sort aux côtés de l’Australie, de l’Ouzbékistan et de la Syrie et Sunil Chhetri pense que la série de résultats récents aidera à renforcer la confiance de l’équipe avant le tournoi continental.

« Lorsque vous commencez à gagner des matchs, cela ajoute à votre confiance. La bonne partie est que lorsque nous rencontrons des équipes comme l’Irak (King’s Cup), nous arrivons à nous évaluer et à savoir où nous en sommes par rapport à des équipes d’un certain niveau », a déclaré Chhetri lors d’une interaction avec les médias dimanche.

« Nous avons déjà bien joué contre le Liban et le Koweït, donc nous savons où nous en sommes face à la Syrie, qui est probablement un cran au-dessus, mais qui est d’une qualité similaire », a-t-il ajouté.

Chhetri pense que jouer contre des adversaires mieux classés à l’approche de la Coupe d’Asie de l’AFC aidera l’Inde non seulement à évaluer sa préparation, mais aussi à se préparer au test difficile qui l’attend.

« (Jouer) l’Irak nous dira ce que nous devons faire contre l’Ouzbékistan, puis, peut-être plus près de la Coupe d’Asie, nous devrons affronter l’une des meilleures équipes d’Asie, comme l’Iran, le Japon ou la République de Corée, afin pour que nous soyons mieux préparés pour l’Australie », a déclaré Chhetri.

Interrogé sur ses attentes personnelles et sur la manière dont il aborderait le tournoi, Chhetri a déclaré : « Je ne sais pas exactement quelles sont mes attentes pour l’avenir, et c’est comme ça que je suis. Je ne garde que des objectifs à court terme. Je ne connais pas les objectifs pour la Coupe d’Asie ou les Éliminatoires de la Coupe du Monde, mais nous allons prendre les choses à court terme et continuer à nous battre. C’est ce que j’ai dit à toute l’équipe. »

Compte tenu des bons résultats récents et de l’attention de l’Inde, Chhetri a exhorté les jeunes Indiens à garder la tête baissée et à continuer.

«Cette vedette que nous obtenons nous l’aimons tous, mais nous ne pouvons pas nous devancer. Il y a une pression invisible sur tout le monde, et on aime ça, on en profite. Ce n’est pas seulement nous les joueurs ou les entraîneurs, mais tout le monde – l’AIFF, le gouvernement, les clubs et les entreprises. Même les médias aussi. Tout le monde subit une pression invisible lorsque nous devons être performants », a déclaré Chhetri.

L’entraîneur-chef de l’équipe indienne de football a appelé à un camp d’au moins quatre semaines pour réussir la Coupe d’Asie, la Fédération indienne de football (AIFF) étant timide, indiquant que sa demande serait difficile à satisfaire car les clubs indiens pourraient ne pas être d’accord. de libérer leurs joueurs pour une si longue période au milieu de la saison nationale.

Sunil Chhetri a fait écho à la demande en disant qu’un camp plus long l’aiderait, lui et l’équipe.

« En fin de compte, le nombre de jours que nous aurons (pour le camp national) dépend des pourparlers (entre les parties prenantes) mais j’espère vraiment obtenir autant de jours que possible », a déclaré Chhetri.

« Pour une équipe comme la nôtre, en particulier pour la Coupe d’Asie, où nous savons que nous affronterons l’Australie, l’Ouzbékistan et la Syrie, des camps plus longs seraient toujours utiles. Quand les garçons jouent à l’ISL, ils jouent à un certain niveau. Mais soyons honnêtes, lorsque nous rencontrons l’Australie, nous rencontrons une concurrence de quelques niveaux plus élevés, sinon plus. C’est la raison pour laquelle lorsque nous nous réunissons et que nous nous entraînons, nous savons que cela aide un peu. C’est la raison pour laquelle nous avons besoin de camps plus longs et de jouer 2-3 matches amicaux contre certaines des meilleures équipes d’Asie », a ajouté Chhetri.