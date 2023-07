Sunil Chhetri s’ouvre sur ce qui le fait avancer et pourquoi il ne poursuit pas 100 buts pour l’Inde

Sunil Chhetri a mené l’Inde à son neuvième titre de champion SAFF après avoir aidé à remporter la Coupe intercontinentale 2023, l’équipe disputant neuf matchs sur une période d’environ 24 jours.

L’Inde a été phénoménale à domicile, étant invaincue en 11 matchs en 2023, en remportant sept d’entre eux et en marquant 16 buts et en encaissant seulement deux.

Chhetri, qui aura 39 ans en août, a joué un rôle crucial dans la bonne performance de l’Inde.

Lorsqu’on lui a demandé comment il réussissait toujours à le faire, la légende du football indien a raconté son emploi du temps quotidien.

« Lève-toi à six heures. Douche froide, lire un livre, faire des étirements. 7h30 prendre un café, aller à l’entraînement. Revenez à 11h, prenez un bain de glace, puis faites rouler la mousse. Déjeuner à 12-1. Faites une sieste, levez-vous à 3h30, allez à la salle de gym ou doublez vos entraînements pour le club ou le pays. Venez, prenez des collations, dînez avant 7h30 puis 10h30, allez dormir », a déclaré Sunil Chhetri lors d’une interaction avec les médias dimanche.

« C’est ce que je fais tous les jours. Je ne mange pas ce que je veux mais je ne mange que ce dont j’ai besoin. Et c’est très rare que je mange ce que je veux et je prends soin de mon corps et c’est la raison pour laquelle je ne me sens pas fatigué. C’est la raison pour laquelle je cours probablement autant », a-t-il ajouté.

Chhetri a sprinté dans les canaux à la recherche de longs ballons et passe derrière la défense, sans relâche. Il a réussi à conserver le prix du Ballon d’or au championnat SAFF, puisqu’il a porté son total international de buts à 92. Il n’est derrière que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans la liste des footballeurs actifs et est quatrième au classement général.

Lorsqu’on lui demande ce qui le motive et si 100 buts internationaux pour l’Inde sont un objectif qui le motive ?

Il a dit : « Non, ce n’est pas le cas. Et je suis très honnête, mais je me sens chanceux et vraiment privilégié. Jouer plus de 100 matchs pour le pays est un exploit incroyable. »

« Je ne sais pas comment j’ai pu faire ça. Le soutien que j’ai de mon équipe. J’ai beaucoup de chance, tout le monde m’a aidé et ce ne sont pas seulement les garçons mais les entraîneurs avec qui j’ai joué, les kinés et les médecins, ils m’ont tellement aidé que je ne peux même pas le dire. Tout cela s’est réuni pour que je joue 100 matchs et comme je l’ai déjà dit, il n’y a qu’un seul moi et c’est un sentiment tellement exceptionnel. Je vis un rêve. Je ne le prends pas pour acquis et la seule chose que je fais est en retour, je donne tout ce que j’ai. Je n’essaie pas de chasser 100 (buts). Je veux juste jouer autant de matchs que possible pour mon pays. Et quand je joue un match pour le pays, je veux toujours marquer des buts. «

Les prochains matchs pour l’équipe indienne de football masculin sont la King’s Cup en Thaïlande et la Merdeka Cup en Malaisie en septembre et octobre respectivement.

Interrogé sur les chances de l’Inde à la Coupe d’Asie de l’AFC et sur les besoins de l’équipe en matches ainsi qu’un camp plus long, Chhetri espère jouer contre une meilleure équipe d’Asie comme – l’Iran, le Japon ou l’Arabie saoudite – pour mieux comprendre l’Australie, ajoutant que les performances contre le Liban et le Koweït puissent être d’un niveau similaire à celles de la Syrie face à l’Iran, ce sera comme jouer contre l’Ouzbékistan.

« Lorsque vous obtenez ce genre de jeu, numéro un, vous voulez bien faire, mais numéro deux, vous obtenez également une confrontation avec la réalité. Lors du championnat SAFF, nous avons rencontré le Koweït et le Liban, vous pouviez voir que ces choses étaient différentes. Ils viennent avec des problèmes différents. Ils vous donnent différentes choses à penser. C’est pourquoi c’est important, surtout sur notre route vers la Coupe d’Asie pour affronter l’Ouzbékistan, la Syrie et l’Australie. C’est important, plus les équipes sont bonnes et plus nous rencontrons de difficultés, meilleure sera notre préparation », a déclaré Chhetri.