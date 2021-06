Sunil Chhetri refuse d’être comparé à Lionel Messi

l’Inde Sunil Chhetri a déclaré mercredi des comparaisons avec Lionel Messi sont égarés après l’avoir dépassé en nombre de buts, et a ajouté qu’il reste un grand fan de la star argentine. Chhetri a dépassé le total de 72 buts internationaux de Messi lors de la victoire 2-0 de l’Inde sur le Bangladesh lundi pour se placer derrière le meilleur Cristiano Ronaldo (103) parmi les joueurs actifs. « Le fait est qu’il n’y a aucune comparaison (avec Messi) », a déclaré Chhetri, qui a marqué 74 buts internationaux, depuis Doha. « Quand quelqu’un voit ce tableau (le meilleur buteur), soyez heureux pendant cinq secondes en tant qu’Indien et c’est Oubliez Messi et moi parce que le monde entier, y compris moi, est fan de Messi. »

Chhetri, 36 ans, a marqué les deux buts de la victoire de l’Inde lors du match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et la Coupe d’Asie de l’AFC 2023.

Avec 73 buts, Ali Mabkhout, des Émirats arabes unis, est également au-dessus de Messi, six fois vainqueur du Ballon d’Or, largement considéré comme le plus grand joueur de l’ère moderne.

L’Inde, 105e au classement par équipes de la FIFA, est déjà hors course pour se qualifier pour la Coupe du monde mais peut se qualifier pour la Coupe d’Asie en Chine.

