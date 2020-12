Bengaluru FC avoir leur première victoire de la saison, a remporté une victoire 1-0 dans une affaire houleuse avec ses rivaux Chennaiyin FC dans le Super Ligue indienne Saison 7 vendredi au GMC Stadium.

Un penalty de 56 minutes de Sunil Chhetri faisait la différence entre les deux équipes alors que Chennaiyin subissait sa première défaite de la saison.

Chennaiyin a fait juste ce changement aux onze qui correspondaient aux Kerala Blasters lorsque Jerry Lalrinzuala a remplacé Chhuantea. L’entraîneur de Bengaluru, Carles Cuadrat, a fait trois changements: Kristian Opseth, Udanta Singh et Fran Gonzalez ont été remplacés par Deshorn Brown, Dimas Delgado et Rahul Bheke.

Le match a commencé physiquement quand Anirudh Thapa a boité à la cinquième minute après une collision au talon avec Ashique Kuruniyan. Ce dernier a reçu un carton jaune deux minutes plus tard car il a rencontré des problèmes sur Deepak Tangri. Puis vint un coup dur à Chennaiyin. Thapa avait initialement évolué après sa collision avec Kuruniyan, mais à la 16e minute, il a demandé à venir. L’entraîneur de Chennaiyin, Csaba Laszlo, a dû le remplacer par Edwin Vanspaul.

Bengaluru a commencé à prendre le relais après le départ de Thapa. Environ une demi-heure, Cleiton trouva Silva Bheke non marqué dans la surface de réparation, mais sa tête n’était pas cadrée. Sept minutes plus tard, Juanan a eu la chance de se diriger vers un centre de Silva, mais il n’a réussi à le distraire que dans les mains du gardien de Chennaiyin Vishal Kaith.

La deuxième période a débuté par une vague d’erreurs, de coups francs et de cartons jaunes. Rafael Crivellaro, Suresh Wangjam et Reagan Singh sont entrés dans le livre tôt car les deux équipes ont perdu des coups francs de bonnes positions. À la 54e minute, cependant, Chennaiyin a commis une erreur de trop. Vanspaul est tombé à Silva dans la surface et l’arbitre a pointé du doigt l’endroit. Kaith a deviné correctement et a plongé vers la droite, mais la pénalité de Chhetri était parfaite.

Bengaluru avait presque terminé sa deuxième place à la 60e minute lorsqu’un puissant grand ranger de Delgado semblait entrer. Cependant, Kaith a reçu le moindre contact, détournant le ballon de sa trajectoire.

Laszlo a répondu au but en lançant Fatkhullo Fatkhulloev et le Tadjik a failli marquer le point égalisateur, bloquant une volée sur le centre de Jerry uniquement pour le gardien de Bengaluru Gurpreet Singh Sandhu. Chennaiyin pensait avoir obtenu un penalty à la 69e minute après que la tête de Crivellaro eut frappé la route de Kuruniyan. Mais l’arbitre Rahul Kumar Gupta a indiqué un corner à la place.

Chennaiyin a dominé la dernière période et a cherché frénétiquement un égaliseur. Mais ils ont été incapables de mettre fin aux nombreuses opportunités qu’ils ont créées alors que Bengaluru s’accrochait à la victoire.