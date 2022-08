Sunil Chhetri informe les joueurs indiens de la menace d’une interdiction de la FIFA

L’attaquant chevronné Sunil Chhetri a conseillé dimanche aux autres joueurs de continuer à faire de leur mieux sur le terrain et de ne pas s’inquiéter de la menace de suspension de la FIFA sur le football indien.

Plus tôt ce mois-ci, l’instance dirigeante du football mondial, la FIFA, avait menacé de suspendre l’AIFF et de lui retirer le droit d’accueillir la Coupe du monde féminine U-17 en octobre en raison d’une “influence” d’un tiers, l’avertissement venant quelques jours seulement après la directive de la Cour suprême. organiser les élections de la fédération nationale.

Le Comité des administrateurs (CoA) nommé par le SC a depuis lancé le processus électoral. Les élections sont prévues le 28 août.

“J’ai parlé aux garçons et mon conseil est de ne pas y accorder trop d’attention car c’est hors de votre contrôle”, a déclaré Chhetri lors d’une interaction médiatique virtuelle organisée par son club Bengaluru FC dans le cadre de la préparation de la nouvelle saison. .

“Les personnes impliquées font de leur mieux pour s’assurer que nous allons sortir avec les meilleurs résultats possibles.

« Tout le monde travaille dur pour cela. En ce qui concerne les joueurs, nous allons nous assurer de bien faire notre travail.

« Nous devons nous assurer que vous vous améliorez en tant que joueur. Chaque fois que vous avez l’occasion de représenter votre club ou votre pays, mettez votre meilleur pied en avant.

“Tous les autres secteurs verticaux de l’AIFF essaient de corriger autant que possible pour s’assurer qu’ils sortent avec brio”, a-t-il déclaré.

L’Inde accueillera la Coupe du monde féminine U-17 de la FIFA du 11 au 30 octobre et le cabinet de l’Union a approuvé le mois dernier la signature de garanties pour l’accueil de la pièce maîtresse du groupe d’âge féminin à Bhubaneswar, Goa et Mumbai.

La Coupe Durand lancera la saison à Kolkata le 16 août et le Bengaluru FC affrontera le Jamshedpur FC le deuxième jour du tournoi.

Ayant remporté tous les titres nationaux majeurs depuis la création de l’équipe en 2013, les Bleus chercheront désespérément à ajouter la Coupe Durand manquante à leur armoire à trophées.

Pour Chhetri aussi, c’est “très, très spécial” car il n’a pas non plus remporté la plus ancienne compétition de football d’Asie, dont la 131e édition aura lieu cette année.

« C’est très, très spécial. C’est l’un des tournois les plus anciens qui en soi est très important. Mais plus encore pour moi. En club nous n’avons pas gagné et individuellement je n’ai pas gagné la Coupe Durand.

« J’ai eu la chance de gagner beaucoup de tournois, presque tous les tournois qu’on peut en Inde, et il manque la Coupe Durand.

« Donc, pour moi, c’est une motivation supplémentaire. En tant que club, nous ferons de notre mieux. L’année dernière, nos jeunes garçons ont donné une bonne image d’eux-mêmes, nous voulons faire mieux.

Pour la première fois, tous les 11 clubs de la Super League indienne (ISL) participeront au tournoi.

Sans trophée au cours des deux dernières saisons, le BFC a eu quelques signatures intéressantes avec l’ancien tireur d’élite d’ATK Mohun Bagan Roy Krishna, Javi Hernandez, Probir Das et Sandesh Jhingan.

Le jumelage de Chhetri avec la star fidjienne Roy Krishna est peut-être devenu le sujet de conversation de la ville, mais le skipper indien a essayé de le minimiser.

«Je pense que le couple est trop médiatisé. Ce n’est pas le couple, c’est juste Roy. Je suis juste content de Roy. Nous allons juste nous assurer que ce garçon est heureux parce que nous savons ce qu’il peut donner. Il a été remarquable à l’entraînement.

“Il nous a beaucoup dérangés ces deux dernières années, donc le faire porter notre maillot est une sensation agréable. Nous allons nous asseoir pour le garder heureux et se reposer, nous savons tous ce qu’il peut faire sur le terrain.

« Il fait de son mieux pour faire partie de l’équipe, s’assurant qu’il parle à tous les jeunes. Il a été très joyeux.

«Avec tant d’expérience, il n’hésite pas à exprimer son opinion. Il s’assure que tout le monde est heureux autour de lui », a déclaré Chhetri.

Chhetri retrouvera son coéquipier indien Sandesh Jhingan au club alors que le défenseur central revient cinq ans après avoir remporté la Coupe de la Fédération avec l’équipe.

Le qualifiant de « complément bienvenu », Chhetri a déclaré : « Je lui souhaite tout le meilleur. Je veux l’assurer que nous allons lui apporter tout le soutien dont il a besoin et sachez aussi qu’il va tout donner pour que nous puissions bien faire.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici