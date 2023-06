Sunil Chhetri explique la célébration de l’objectif « enceinte »

L’Inde a réservé son passage en finale de la Coupe Intercontinentale avec une victoire 1-0 sur Vanuatu et le seul but du skipper Sunil Chhetri à la 85e minute s’est avéré décisif lors du match entre les équipes au stade Kalinga d’Odisha lundi.

Un centre brillant de la gauche a été torse par le capitaine avant qu’il ne déclenche une volée féroce du pied gauche dans le filet pour envoyer le stade Kalinga dans un rugissement.

L’attaquant talismanique a caché le ballon sous son maillot pour célébrer le but et a répondu aux questions à ce sujet après le match en annonçant que sa femme et lui attendaient un enfant.

« En fait, ma femme et moi sommes enceintes. C’est ainsi qu’elle voulait annoncer », a-t-il déclaré.

« C’est pour elle et notre bébé. Je suis juste heureux. Je pensais qu’il y aurait bien d’autres façons de l’annoncer, de partager le bonheur avec tout le monde et de recevoir leur bénédiction. Mais il y a le cliché du vieux footballeur. Je devais le faire », a-t-il révélé.

« J’espère juste que nous recevrons toutes les bénédictions et tous les bons voeux. C’était tout l’intérêt », a déclaré le capitaine lors de la présentation d’après-match.

Il s’agissait de la 86e frappe du capitaine sous les couleurs nationales alors qu’il ne cesse de relever la barre avec ses performances impressionnantes pour les Blue Tigers chaque fois qu’il est appelé pour représenter l’équipe au niveau international.

L’entraîneur Igor Stimac a apprécié l’équipe pour le sang-froid qu’elle a maintenu malgré plusieurs occasions manquées tout au long du match avant de finalement trouver le vainqueur.

« Dans ces conditions, si vous ne marquez pas tôt, cela devient difficile au fur et à mesure que le temps passe. La chose positive est que nous n’avons pas perdu notre sang-froid et notre calme. La première moitié du milieu de terrain était bâclée et c’est pourquoi nous avons changé de joueurs », a-t-il déclaré.

L’Inde a enregistré sa deuxième victoire en deux matchs dans la Coupe Intercontinentale après avoir ouvert le tournoi avec une victoire 2-0 sur la Mongolie.