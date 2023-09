Sunil Chhetri établit un autre record alors que l’Inde lance sa campagne des Jeux asiatiques contre la Chine

Lorsque l’Inde affronta l’Indonésie au premier tour des Jeux asiatiques de 1951 à Delhi, personne ne se doutait peut-être que ce serait le début d’une relation très particulière entre le football indien et les jeux continentaux. Deux médailles d’or et une de bronze plus tard, l’Inde se prépare à disputer son 57e match aux Jeux asiatiques, le premier en neuf ans, contre la Chine, pays hôte, lors du match d’ouverture de Hangzhou 2022 au stade du centre sportif de Huanglong mardi à 17h00 IST. .

Alors que six équipes ont participé aux jeux inauguraux dans la capitale indienne, Hangzhou comptera 21 participants se battant pour le podium. L’Inde est également rejointe par le Bangladesh et le Myanmar dans le groupe A, les deux premières équipes et les quatre meilleures troisièmes se qualifiant pour les huitièmes de finale. Si la star du spectacle en 1951 était Sahu Mewalal, qui a marqué dans chacune des trois équipes indiennes. gagne pour l’or, les projecteurs seront cette fois tournés vers Sunil Chhetri, car il devient seulement le troisième Indien à devenir capitaine de l’équipe lors de deux Jeux asiatiques (2014 et 2022). Sailen Manna (1951 et 1954) et Bhaichung Bhutia (2002 et 2006) sont les deux autres.

Des joueurs comme Chhetri et Sandesh Jhingan, qui faisaient partie de l’équipe d’Incheon 2014, savent exactement à quel point le football des Jeux asiatiques est différent. Vous ne représentez pas seulement l’équipe nationale de football, vous représentez toute la fraternité sportive indienne. L’expérience de vivre dans le village des Jeux asiatiques, avec plus de 600 athlètes indiens dans 34 sports, est quelque chose d’inégalable, que les 20 autres joueurs de l’équipe de football indienne vivront pour la première fois.

L’attaquant légendaire Inder Singh, qui a marqué aux Jeux asiatiques de 1966 à Bangkok, déclare : « J’ai joué au football national avec distinction pendant près de 25 ans, mais je chéris toujours chaque instant de ma carrière internationale. Je crois fermement que rien ne procure plus de plaisir à un footballeur que de jouer pour son pays ; le maillot bleu est un souvenir que tout sportif souhaite afficher fièrement dans son salon.

« Au cours de ma carrière, j’ai toujours pensé que participer aux Jeux asiatiques était l’une des plus grandes réussites de ma vie. Demain, lorsque l’équipe indienne jouera son premier match contre la RP Chine, je m’assoirai devant la télévision pour savourer chaque instant des débats », a ajouté Inder avec enthousiasme.

Jo Paul Ancheri a eu le fier honneur de revêtir le bleu indien lors de deux Jeux asiatiques – Bangkok 1998 et Busan 2002. L’attaquant déclare : « J’espère que lors de ces Jeux asiatiques, l’équipe indienne réservera quelques surprises. C’est tout simplement parce que tous les joueurs seront motivés et déterminés à prouver leur courage pour l’équipe nationale. En tant qu’ancien footballeur ayant longtemps joué au football national et international, je connais la différence. J’ai toujours pensé que jouer pour le pays, c’était comme faire partie de l’histoire. Au cours de ma carrière, je suis toujours resté un footballeur de club de haut niveau pendant toute la saison, mais ces deux semaines entre-temps avec l’équipe nationale m’ont procuré le plus grand plaisir. »

Le secrétaire général de l’AIFF, Shaji Prabhakaran, a déclaré : « Les Jeux asiatiques ont un lien émotionnel avec les fans à travers l’Inde et, par conséquent, dans notre plan stratégique sur quatre ans pour les prochains Jeux asiatiques, nous avons déjà pris en compte la manière dont nous allons préparer une équipe à être présente. là. Avec une planification à long terme, nous pouvons être mieux préparés pour les Jeux Asiatiques. »

Affronter les hôtes lors du premier match est toujours un grand défi. Les matches du Groupe A s’annoncent intenses et rapides, avec les prochains affrontements contre les voisins du Bangladesh (21 septembre) et du Myanmar (24 septembre). Le temps n’est pas vraiment l’ami de l’Inde en ce moment, mais s’il y a quelqu’un qui peut tirer le meilleur parti de l’équipe dans des situations exigeantes comme celles-ci, c’est bien l’entraîneur-chef Igor Stimac.

« Il n’y a aucune raison de perdre du temps maintenant. Nous devons nous concentrer sur ce qui peut être fait au cours des deux prochains jours jusqu’au coup d’envoi pour faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ouvrir le tournoi avec un bon combat. Et surtout, nous devons préparer une vision globale du tournoi car nous avons trois matchs. Je vais demander aux joueurs de jouer au mieux de leurs capacités et j’essaierai de les aider à y parvenir », a déclaré Stimac.

Partageant ses réflexions sur l’équipe chinoise, le Croate a déclaré : « Ils préparent cette équipe depuis longtemps. Depuis mars de cette année, ils ont disputé quatre matchs difficiles et de bonne qualité contre des adversaires forts, perdant trois et gagnant un. La plupart du temps, ils préfèrent un système 4-4-2, qui peut occasionnellement évoluer vers un 3-4-3. Ils ont trois joueurs seniors qui sont vraiment importants pour eux. Donc ça va être dur parce qu’ils ont beaucoup investi dans cette équipe, surtout parce qu’ils accueillent les Jeux Asiatiques.

« Aucun tournoi n’est une formalité pour moi, ni pour les joueurs. Il y a une possibilité de se qualifier dans le groupe, mais pour y parvenir, il faut aussi qu’un peu de chance soit de notre côté, et l’objectif est que les garçons donnent la meilleure performance de leur vie », a ajouté Stimac.