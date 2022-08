Sunil Chhetri et Manisha Kalyan nommés footballeur masculin et féminin de l’AIFF de l’année

Le capitaine national Sunil Chhetri a été nommé mardi footballeur masculin de l’année de l’AIFF pour la septième fois tandis que Manisha Kalyan a été choisie pour son premier honneur dans la catégorie féminine pour la saison 2021-22.

Chhetri et Kalyan ont été nommés vainqueurs par leurs entraîneurs respectifs de l’équipe nationale Igor Stimac et Thomas Dennerby.

Lire aussi | Avec trois médailles d’or au CWG 2022, le badminton indien affirme sa suprématie

Chhetri, le troisième meilleur buteur parmi les joueurs internationaux actifs, a été nommé pour la première fois pour le prix en 2007. Il a ensuite remporté le prix en 2011, 2013, 2014, 2017, 2018 19 saisons.

“Sunil a été notre meilleur buteur, marquant 5 buts, et également le joueur du tournoi de la Coupe SAFF”, a déclaré Stimac.

“De plus, il a mené de front en marquant 4 buts en 3 matchs lors du 3e tour des éliminatoires de la Coupe d’Asie de l’AFC à Kolkata. Son engagement, son leadership, sa discipline et son travail acharné ont été impressionnants dans les bons comme dans les mauvais moments.

Pour Kalyan, il s’agissait de son premier prix de footballeuse féminine de l’année. Elle a remporté le titre de footballeuse émergente féminine de l’année lors de la saison 2020-21.

“Manisha a réalisé des performances exceptionnelles pour l’équipe nationale, ainsi que pour son club. Elle a marqué des buts et a également aidé régulièrement », a déclaré Dennerby.

“Bénéficiant d’une excellente vitesse et d’une bonne dribbleuse, elle a le potentiel de jouer dans de plus grandes ligues à l’avenir. Elle est jeune et encore en développement, mais elle a été notre meilleure joueuse.

Lire aussi | Sable s’envole, Paul bondit et Sharath grésille pour scénariser l’histoire à succès de CWG en Inde

Kalyan a récemment signé un contrat pluriannuel avec les vainqueurs chypriotes de la première division Apollon Ladies, qui a gagné une place dans les tours de qualification de l’UEFA Women’s Champions League 2022-23.

Dans d’autres récompenses, Martina Thokchom a été nommée footballeuse émergente féminine de l’année 2021-22 et Vikram Partap Singh a été choisie comme footballeuse émergente masculine de l’année 2021-22 par les deux entraîneurs de l’équipe nationale.

Prix ​​​​AIFF (2021-22):

Footballeuse féminine de l’année : Manisha Kalyan

Footballeur masculin de l’année : Sunil Chhetri

Footballeuse émergente féminine de l’année : Martina Thokchom

Footballeur émergent masculin de l’année : Vikram Partap Singh

Meilleur arbitre de l’année : Crystal John

Meilleur arbitre assistant de l’année : Ujjal Halder.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici