Sunil Chhetri et Co Eye All Three Points, commentaires en direct, où regarder, diffusion en direct

L’Inde entrera dans le jeu en tant que favori malgré la capacité de l’Afghanistan à se battre. Les hommes d’Igor Stimac seront en grande confiance après avoir largement dominé le Bangladesh, contre lequel ils ont bénéficié de près de 75% de possession tout en réalisant plus de 600 passes. S’ils veulent répéter ce genre de statistiques impressionnantes, l’Inde aura besoin du duo de Chhetri et Manvir Singh pour tirer dès le départ, avec Brandon Fernandes rassemblant le milieu de terrain et gardant la chaîne d’approvisionnement fluide.

Stimac a rejeté les craintes selon lesquelles l’Inde pourrait jouer pour un match nul. « Je dois dire que je ne connais aucun entraîneur ou aucune équipe qui jouerait pour un match nul », a déclaré Stimac lors de la conférence de presse d’avant-match.

« Même cela peut sembler être une situation lorsque vous faites face à de bien meilleurs côtés. Ensuite, vous devez abandonner et défendre pour votre vie et attendre une, deux ou trois chances de contre-attaquer comme contre le Qatar. «Mais, nous n’allons pas jouer pour un match nul. Au contraire, nous sortirons pour le gagner. « C’est ce que nous visons à faire. Nous devons commencer à le faire dès le coup d’envoi. Je sais et je suis très confiant que tous nos garçons sont prêts et en forme. Ils doivent apprécier le jeu. L’Inde est actuellement classée à six points après sept matches, contre cinq points pour l’Afghanistan en sept matchs.

Le gardien indien Gurpreet Singh Sandhu a ajouté : « Je pense qu’il est important pour nous de rester frais. L’Afghanistan a des joueurs de bonne qualité qui peuvent manipuler le ballon et se convertir si on leur en donne l’occasion. Stimac a mentionné que ses joueurs sont confiants après la victoire contre le Bangladesh. « Le résultat contre le Bangladesh nous rend confiants. Nous sommes très heureux qu’avec les trois points contre le Bangladesh, nous nous échappions du danger de jouer les play-offs. L’Afghanistan est une meilleure équipe que le Bangladesh, et ce ne sera pas facile », a déclaré Stimac.

« L’Afghanistan regorge de joueurs ayant une expérience internationale, et la plupart des joueurs évoluent dans des ligues étrangères. » Avec Stimac ayant une immense confiance en lui, Brandon s’est imposé comme l’un des meilleurs meneurs de jeu du pays. Il a fourni trois passes décisives sur les cinq buts marqués par l’Inde lors de la campagne de qualification jusqu’à présent et il serait plus que désireux de continuer dans la même veine. La forme et le passé sont tous deux en faveur de l’Inde et rien de moins qu’une victoire pour les Blue Tigers sera considéré comme un bouleversement. En ce qui concerne l’Afghanistan, ils seront ravis de leur performance fougueuse lors de leur précédente sortie contre l’Inde, qui était dans une impasse à domicile par leurs adversaires de rang inférieur en 2019. Mais la récente défaite contre Oman signifie que l’Afghanistan ne fait pas partie de les meilleures équipes classées quatrièmes des éliminatoires de la Coupe du monde et un échec contre l’Inde les enverraient aux éliminatoires juste pour entrer dans le troisième tour des éliminatoires de la Coupe d’Asie. Le match commence à 19h30 IST.

Lire tous les Dernières nouvelles, dernières nouvelles et Actualités du coronavirus ici