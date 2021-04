Sunil Chhetri, appelé affectueusement «Capitaine. Chef. Legend ‘, a salué certains «capitaines de la vraie vie» en exhortant les gens à s’entraider en ces temps difficiles de coronavirus, où des milliers de personnes meurent chaque jour en raison du manque d’assistance médicale et d’informations. capitaine de la vraie vie « lui donne de l’espoir et de la motivation et il veut participer à la campagne de médias sociaux qui est en cours pour aider les gens à trouver de l’oxygène, des lits et des ventilateurs.

Au milieu des besoins terribles, Twitter est devenu un outil important où les problèmes auxquels les gens sont confrontés sont amplifiés et où des informations sont partagées sur les endroits où ils peuvent trouver des lits à oxygène, des lits de soins intensifs et des ventilateurs afin de survivre. Chhetri a exhorté les gens à aider de toutes les manières possibles.

Chhetri a posté une courte vidéo annonçant que l’accès de son compte Twitter sera donné à «quelques-uns de ces capitaines» afin que des informations importantes puissent être amplifiées et qu’une aide puisse être fournie.

«Notre pays traverse des moments difficiles. La douleur, la souffrance, la perte tout autour de nous sont déprimantes et tragiques. Au milieu de tout cela, il y a tellement d’entre nous qui se sont manifestés et qui nous sommes aidés – nous nous sommes entraidés, nous avons aidé de parfaits inconnus. Les gars, nous devons tous participer, peu importe qui vous êtes, aider de toutes les manières possibles. Parmi toutes ces personnes, il y a des capitaines de la vraie vie qui font un travail extraordinaire, un travail phénoménal. Vous me donnez de l’espoir, vous me donnez beaucoup de motivation et je veux rejoindre. Je souhaite donner accès à mon compte Twitter à quelques-uns de ces capitaines afin que leurs informations, informations importantes puissent être amplifiées et puissent atteindre le plus grand nombre possible. Les gars, je suis dans votre équipe », a déclaré Chhetri dans la vidéo.

Pendant ce temps, FC Goa a annoncé jeudi que leur entraîneur-chef Juan Ferrando et le personnel et le contingent étrangers avaient quitté l’Inde au milieu de la crise actuelle, en particulier en gardant à l’esprit que des restrictions sont imposées aux voyageurs en provenance d’Inde dans divers pays.

Le FC Goa joue sa finale Ligue des champions AFC match contre Al Wahda jeudi et ils aligneront une formation entièrement indienne. Ils ont jusqu’à présent fait match nul trois matchs et ont perdu leurs deux matchs contre le géant iranien Persépolis.

«Le FC Goa tient à informer que le contingent étranger du club, y compris l’entraîneur-chef et le personnel étranger, a été invité à rentrer immédiatement chez lui. Cela constitue une mesure préventive au vu des politiques récentes adoptées par les pays européens et d’autres pays en ce qui concerne les voyageurs en provenance de l’Inde alors que la nation se bat contre la deuxième vague de COVID-19 qui a englouti le pays.

«Alors que la Ligue des champions de l’AFC reste une compétition importante pour le FC Goa, la direction du club a estimé que le bien-être des joueurs était sa responsabilité première. Nous continuerons d’assurer la même chose dans les jours à venir.

«Dans une saison pas comme les autres, nous tenons à remercier tous les joueurs pour leurs efforts cette saison. Nous souhaitons à tous une bonne santé », a déclaré le FC Goa dans son communiqué.

