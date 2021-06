Sunil Chhetri dit que l’équipe indienne a faim et est en forme

attaquant de l’équipe nationale Sunil Chhetri a salué l’énergie et la ténacité affichées par les joueurs dans le jeu, le comparant à un essaim d' »abeilles ». Quelques jours après que Sunil a marqué un doublé contre le Bangladesh pour aider l’Inde à gagner 2-0, Sunil a déclaré: « Je dis au les garçons et moi-même pour venir et tout donner sur le terrain, et ensuite vous prendrez le résultat qui arrivera. Vous avez vu Glan (Martins) et Suresh (Singh Wangjam) lors du dernier match, c’est le genre d’énergie que vous voulez dans les matchs. Ils ont fait des erreurs, mais leur énergie, leur combativité, leur conversation et leur écoute, c’est tout ce dont vous avez besoin. »

« Vous n’aurez peut-être pas autant de moments de brillance individuelle et de jeu technique que les balles en profondeur, mais si nous pouvons nous battre comme les abeilles se battent en se réunissant, c’est la base. L’adversaire doit penser que nous allons être ennuyeux, nous battre et défendre en équipe, et c’est la première étape. Lentement, d’autres choses viendront de là », a plaisanté Chhetri.

‘LES GARÇONS ONT FAIM ET TRÈS EN FORME’

L’attaquant talismanique, qui a maintenant porté son total international de buts à 74 en 117 matches, a expliqué à quel point les joueurs sont « à l’aise » avec le style de football que l’entraîneur-chef Igor Stimac veut qu’ils jouent et a salué le niveau de forme physique de l’équipe .

« Les joueurs sont à l’aise avec le style que l’entraîneur-chef veut que nous jouions. C’est très simplifié et nous avons besoin d’un entraînement et de matchs continus pour continuer à le développer », a-t-il déclaré.

«Nous voulons voir plus de passes, car cela signifierait courir de moins en plus de situations 1v1. Les joueurs le veulent aussi et en sont capables, mais il faut du temps. Beaucoup de joueurs sont à l’aise avec le ballon et cela viendra certainement bientôt. »

«Notre prochaine étape à partir d’ici est d’être plus courageux avec le ballon. Nous comprenons défendre, communiquer et prendre soin de nous-mêmes. Tout le monde dans l’équipe est en très bonne forme physique et nous sommes une équipe très jeune avec beaucoup de nouveaux garçons. L’entraîneur-chef nous encourage à garder le ballon et la voie à suivre est de garder le ballon davantage et de chercher à augmenter le nombre de passes et d’attaques organisées. »

« DÉTENDEZ-VOUS, GARDER LA TÊTE HAUTE »

Chhetri a ajouté que l’équipe continuera d’avancer ensemble dans sa progression et a mentionné que toute l’équipe – les joueurs, les entraîneurs et le personnel technique sont « en phase » les uns avec les autres.

« Contre le Bangladesh, nous étions parfois pressés dans le dernier tiers et nous apprendrons sûrement avec plus de matches. Par exemple, Manvir était un peu contrarié après avoir raté une chance. Je lui ai dit de se détendre et de garder la tête haute, et que nous allons tous rater des occasions.

« Les garçons sont prêts maintenant – ils ont faim, leurs numéros GPS sont très bons et ils travaillent très dur. Les entraîneurs et le staff technique sont en phase avec les joueurs et la prochaine étape passe plus, mais cela ne se fera pas du jour au lendemain », a-t-il déclaré.

« DEMANDER LA FORME À TOUS LES JOUEURS »

Le joueur de 36 ans, qui a fait ses débuts chez les Blue Tigers en 2005 contre le Pakistan, a également expliqué comment il guide les jeunes de l’équipe sur la façon de se concentrer sur soi et sur l’importance d’être en forme et de prendre soin de son corps.

« Je conseille aux jeunes de réfléchir à ce que vous pouvez faire et de ne pas penser à ce que les autres disent. J’ai appris cela tôt dans ma vie – si vous êtes plus concentré et pensez à vous-même, vous n’aurez pas le temps de vous soucier de ce que les autres disent et pensent », a-t-il soutenu.

« J’insiste sur la forme physique car elle ne nécessite pas de cerveau. Faire les bons exercices, éviter le mauvais type de nourriture, bien dormir, boire suffisamment d’eau – tout cela est facile et c’est pourquoi j’exige une bonne forme physique. Je leur dis que vous avez été choisi parmi 1,4 milliard de personnes, cela devrait donc être une motivation suffisante pour rester discipliné. »

« Bhaichung-bhai (Bhaichung Bhutia) m’a toujours dit qu’il fallait essayer d’être un bon exemple, et c’est ce que j’essaie de faire. Être ponctuel, bien manger, prendre soin de mon corps, les garçons le voient et ce n’est pas difficile de les motiver. Auparavant, je me sentais parfois comme un directeur, mais maintenant, c’est un processus naturel dans l’équipe », a-t-il souri.

« CHANCES DONNÉES À DE NOMBREUX JOUEURS »

Lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, l’Inde est actuellement classée à six points en sept matchs, après avoir perdu de justesse contre les champions d’Asie du Qatar 1-0 malgré une baisse précoce à 10 hommes, puis en battant ses voisins du Bangladesh via deux buts sans réponse.

Chhetri a souligné comment l’entraîneur-chef Stimac a donné des chances à un certain nombre de joueurs au cours des deux dernières années et a souligné l’importance d’être constant dans les performances au cours de la campagne de qualification.

«Il est difficile de faire la transition, de jouer d’une certaine manière, d’affronter des équipes mieux classées et d’obtenir également des résultats. Nous voulons être en phase avec l’entraîneur et ce qu’il attend de nous, et nous y conformer. C’est tout ce que nous pouvons faire. Les résultats n’ont pas été idéaux, mais nous devons regarder les côtés positifs. »

« L’entraîneur n’a pas peur de donner des chances aux joueurs. S’il voit quelqu’un de bon, il donnera toujours une chance au garçon. Aucun joueur ne peut dire que je n’ai pas eu de chance, ce qui est une bonne chose. L’entraîneur et les joueurs cherchent à faire une base des 14 premiers. »

« Aucun entraîneur n’aime changer d’équipe à chaque fois et il cherche à faire ses 14 premiers. Les joueurs doivent aussi aider et une fois que ça clique, ce sera plus stable. »

« Même si nous gagnons le dernier match contre l’Afghanistan, je ne pense pas que nous puissions appeler la campagne un succès. Je repense aux matchs contre le Bangladesh à Kolkata, Oman à Guwahati et l’Afghanistan à l’extérieur (à Douchanbé), où nous n’avons pas bien joué. Nous avons eu chaud et froid, et c’est ce qui me dérange. Nous devons continuer à jouer au même niveau », a-t-il ajouté.

Lors de leur dernier match des éliminatoires, les Blue Tigers affronteront désormais l’Afghanistan le 15 juin 2021, au stade Jassim bin Hamad de Doha, avec la troisième place du groupe en jeu.

Le match débutera à 19h30 IST et sera diffusé en direct sur Star Network, Disney + Hotstar et Jio TV.

