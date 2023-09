Sunil Chhetri dirigera l’équipe indienne de football masculin aux Jeux asiatiques, No Gurpreet Singh Sandhu ou Sandesh Jhingan

Sunil Chhetri dirigera l’Inde aux Jeux asiatiques à Hangzhou en Chine, qui devraient débuter le 19 septembre, alors que la Fédération indienne de football a nommé mercredi une équipe masculine de 17 membres.

Lors de l’annonce de l’équipe, l’AIFF a remercié les clubs de la Super League indienne et la FSDL pour leur coordination avec l’organisme national pour la libération des joueurs pour les Jeux asiatiques.

Le président de l’AIFF, Kalyan Chaubey, a déclaré : « Cette fois, la saison de football indien a été une période mouvementée. Nous avons un calendrier serré dans un laps de temps court qui n’a pas été facile à gérer. »

« Il s’est passé trop de choses, tant au niveau national qu’international, impliquant les équipes nationales indiennes, ainsi que les clubs de l’ISL. Alors que l’équipe nationale masculine senior a disputé avec succès une série de matches, elle attend également de disputer les Jeux asiatiques, suivis de la Coupe Merdeka, des éliminatoires de la Coupe du monde et de la Coupe d’Asie de l’AFC », a-t-il déclaré.

Le président de l’AIFF a souligné que les choses sont également très occupées sur le plan intérieur. Les clubs sont occupés, non seulement dans la première ligue nationale avec un nombre de matches accru, mais quelques clubs s’engagent également à participer à des compétitions asiatiques.

« Nous ne devons pas oublier que des élections législatives approchent et que, pour éviter les conditions météorologiques défavorables dans certaines régions du pays, nous avons dû ajuster le calendrier et raccourcir le calendrier national dans une certaine mesure afin que ces événements ne nuisent pas à la qualité des élections. des matchs et mettre une pression inutile sur les joueurs. »

« Il y avait des situations qui étaient inévitables et qui exigeaient un grand équilibre. Cela n’a jamais été facile, mais en même temps, je dois tendre la main à la FSDL et aux clubs, en les remerciant d’avoir rendu cela possible. L’équipe nationale indienne se rendra aux Jeux asiatiques après neuf ans d’interruption, et cela est devenu possible grâce au soutien actif que le football indien a reçu du gouvernement indien, en particulier du ministère de la Jeunesse et des Sports », a déclaré l’AIFF. président.

Kalyan Chaubey a également remercié à nouveau le gouvernement indien et le ministère de la Jeunesse et des Sports pour leur soutien au football indien et leur plus grande coopération. Le président de l’AIFF s’est dit convaincu que l’équipe indienne se comporterait de manière honorable aux Jeux asiatiques et ferait avancer le football indien.

Équipe indienne pour les Jeux asiatiques : Gurmeet Singh, Dheeraj Singh Moirangthem, Sumit Rathi, Narender Gahlot, Amarjit Singh Kiyam, Samuel James, Rahul KP, Abdul Rabeeh Anjukandan, Ayush Dev Chhetri, Bryce Miranda, Azfar Noorani, Rahim Ali, Vincy Bareto, Sunil Chhetri, Rohit Danu, Gurkirat Singh, Aniket Jadhav.