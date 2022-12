Sunil Chhetri a à lui seul porté le football indien vers de nouveaux sommets : Bhaichung Bhutia

Considéré comme le porte-flambeau du football indien sur la scène internationale, Bhaichung Bhutia s’est fait un énorme succès dans un pays où les gens sont majoritairement fous de cricket. Connu sous le nom de “Sikkimese Sniper” pour ses prouesses en tant qu’attaquant, Bhutia est également l’un des rares footballeurs internationaux à avoir disputé plus de 100 matches pour son pays, remportant 104 sélections pour l’Inde et marquant 40 buts en plus d’être capitaine de l’équipe.

En marge du lancement de la toute première KFC Street Football League, Bhutia, 45 ans, a parlé de l’initiative, de la performance des équipes asiatiques dans la Coupe du Monde de la FIFA en cours, du niveau de l’équipe indienne de football masculin et autres sujets connexes.

Extraits :

Que pensez-vous du KFC Street Football, organisé en association avec l’Indian Super League (ISL) ?

Je pense que c’est une merveilleuse initiative que KFC India a prise. Cela donnera à de nombreux footballeurs de rue une plate-forme pour montrer leur talent et grandir. Espérons que, grâce à ce média, de nombreux enfants qui aiment jouer au football obtiennent une visibilité et une opportunité de regarder les matchs de l’ISL, tout en montrant leur talent à un public national. C’est la première année de cette initiative, donc je suis sûr qu’elle continuera de s’agrandir et de s’améliorer d’année en année.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l’initiative de football de rue KFC ?

KFC Street Football consiste à promouvoir le football et les jeunes talents et à permettre aux joueurs en herbe de se produire devant un public national. La plate-forme recherchera des joueurs avec des mouvements sympas et un excellent jeu de jambes dans cinq villes – Bengaluru, Mumbai, Chennai, Kolkata et Kochi. Les fans de football de tout le pays seront invités à envoyer des vidéos présentant leurs jeux de jambes et leurs mouvements de style libre en utilisant le hashtag #KFCStreetFootball.

Les spectateurs présents à tous les matchs auront également la chance de participer à des défis sur le terrain, notamment le Dribble Challenge, le KFC Bucket Challenge et le Freestyle Challenge dans la zone de sélection KFC. Après une série de sélections par un panel d’entraîneurs et de freestylers, les talentueux finalistes auront la chance de montrer leurs compétences à un public national.

Dans la Coupe du Monde de la FIFA en cours, il y a eu beaucoup de bouleversements et les équipes asiatiques ont été à l’avant-garde. Que pensez-vous de cette Coupe du Monde de la FIFA qui voit l’émergence des équipes asiatiques, côté performances ?

Je suis très fier des équipes asiatiques et de leurs performances, notamment du Japon et de Corée. Cette fois, parce qu’elle se déroule au Qatar, il y a un avantage en termes de climat et d’environnement, et donc, les pays asiatiques ont bien fait. Et je pense que c’est un coup de pouce pour nous en tant que footballeurs indiens car nous venons du même continent et jouons souvent les uns avec les autres.

En termes de surprise, ce n’est pas nouveau car lorsque vous jouez sur un autre continent avec des conditions climatiques différentes, beaucoup d’équipes ont du mal ; comme la difficulté des équipes européennes dans cette Coupe du monde. Et nous avons vu que certains des grands noms sont déjà sortis comme la Belgique, l’Allemagne et l’Espagne.

Pensez-vous que l’Inde se qualifiera et jouera la finale de la Coupe du Monde de la FIFA dans un avenir proche ?

Bien sûr; Je crois qu’il ne faut jamais dire non. Je pense vraiment qu’il y a une possibilité qu’un jour nous jouions la Coupe du Monde, et j’attends aussi ce jour avec impatience. Cependant, de manière réaliste, c’est aussi un défi très difficile. Nous venons d’obtenir que quelques pays asiatiques se qualifient pour la Coupe du monde. Et ce sont beaucoup de bons pays. Mais comme je l’ai dit, il ne faut jamais dire jamais, je suis optimiste qu’un jour vous nous verrez nous qualifier et jouer aussi.

Comment peut-on en Inde faire du football un jeu plus familial ? quelque chose qui est à égalité avec les pays occidentaux?

Je pense que dans l’ensemble, la culture du sport et du football n’est pas encore pleinement enracinée en Inde. Nous, en tant qu’Indiens, devons être plus enclins aux sports en général. Nous devons considérer le sport comme l’un des facteurs les plus importants de la vie – pour rester en bonne santé et en forme mentalement et physiquement. Nous devons encourager les enfants à faire du sport dès leur plus jeune âge. Encourager la jeune génération à participer au sport et au football est certainement le moyen de faire du football un jeu familial en Inde dans les années à venir.

Pensez-vous que le niveau de l’équipe indienne de football masculin augmente malgré les résultats de ses derniers matchs internationaux, même s’ils se sont qualifiés pour la Coupe d’Asie de l’AFC 2023 ?

Je pense vraiment que le niveau s’est amélioré par rapport à ce qu’il était, mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour s’assurer que nous figurons parmi les cinq ou les dix meilleures équipes d’Asie. La perspective de poursuivre professionnellement le football et d’en faire une carrière est plus grande aujourd’hui que jamais. C’est pourquoi, maintenant, nous devons réfléchir à la manière dont nous pouvons encore l’étendre, au-delà de ses limites actuelles.

Sunil Chhetri a longtemps été à la pointe de l’équipe de football indienne. Selon vous, qui sont les joueurs actuels de la configuration qui peuvent succéder à Chhetri et se mettre à sa place une fois qu’il a décidé de raccrocher ses bottes?

Je pense que Sunil a servi le pays pendant très longtemps. Il a à lui seul porté le football indien vers de nouveaux sommets. Quelqu’un doit remplacer, mais pour l’instant, nous n’avons pas encore vu beaucoup de joueurs exceptionnels qui l’ont vraiment fait. Il y en a quelques-uns qui ont bien réussi, mais ils n’ont pas vraiment été constants en termes de buts marqués. Je pense que c’est là que les joueurs doivent améliorer leur régularité dans leurs performances.

