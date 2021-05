Sunil Chettri réagit à la tentative de défi viral crossbar de Virat Kohli et lui rappelle les «  séances de coaching  »

Capitaine de l’équipe Inde Virat KohliL ‘amour du football est bien connu. Le batteur fanfaron n’a jamais hésité à participer à plusieurs matchs de football, pour des œuvres caritatives ou autres. De plus, il est également copropriétaire du club de la Super League indienne (ISL), le FC Goa. L’équipe indienne de cricket est également souvent vue jouer au football pendant ses séances d’entraînement. Kohli a publié mardi un clip vidéo sur son pseudo Twitter officiel qui montre le grand jeu de football moderne.

Le long de la vidéo, Kohli a sous-titré le message «Défi accidentel de la barre transversale» alors que la séquence le montre en train de frapper la barre transversale tout en essayant de marquer un but. après, mais le ballon touche la barre transversale à la place. La vidéo se termine avec le joueur de 32 ans couvrant joyeusement son visage sous le choc.

Regardez-le ici:

Alors que la vidéo a recueilli plus de 6,86 vues lakh, près de 99 000 000 likes, quelques milliers de retweets et des centaines de réactions d’utilisateurs sur le site de microblogging. Pendant ce temps, le capitaine de football national indien Sunil Chettri a commenté le message de Kohli. Le grand footballeur a commenté en hindi et a demandé en plaisantant s’il pouvait facturer Kohli pour toutes les séances d’entraînement en entier ou en plusieurs fois.

Les deux articles ont reçu des commentaires intéressants de la part de leurs fans et utilisateurs respectifs.

Un utilisateur a écrit en plaisantant que le tir de Kohli était «meilleur que» Lionel Messi.

Mieux que pessi 😂😂— #GLAZERSOUT 🔰🔰 (@ AN18UTD) 25 mai 2021

Un autre a appelé Kohli «sharmili» (timide) pour sa réaction après avoir raté le coup.

Haye मेरी शर्मीली 😍 – Saumya Singh (@QueenOfHeII_) 25 mai 2021

«Quel coup», fit remarquer un troisième.

D’autres utilisateurs ont commenté le message de Chettri.

Un utilisateur a demandé au footballeur «étiez-vous présent» avec le joueur de cricket.

étiez-vous présent là-bas monsieur? – Atharva Deshmukh (@ Athad_1654) 25 mai 2021

Un autre a écrit en plaisantant qu’il n’est pas bon de demander des paiements en public.

Un troisième a commenté qu’il attendait un message de «cover drive» du footballeur.

J’attends maintenant le lecteur de couverture chhetri monsieur – AshuDdn (@delhi_ano) 25 mai 2021

Bien que les capitaines respectifs soient de bons amis, ils sont actuellement occupés à se préparer à leurs engagements internationaux. Kohli dirigera Team India lors de la finale du premier championnat du monde de tests (WTC) contre la Nouvelle-Zélande à Southampton. Suivi d’une série de tests de cinq matchs contre l’Angleterre en août-septembre.

En revanche, Chettri et les Blue Tigers se préparent à Doha pour les prochains éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. L’Inde doit également affronter le Qatar, le champion d’Asie, le 3 juin, suivi du Bangladesh le 7 juin et de l’Afghanistan le 15 juin, les trois matches se joueront au stade Jassim Bin Hamad de Doha.

