Suniel Shetty veut un répit pour Aryan, le fils de Shah Rukh Khan | Nouvelles des gens

New Delhi: Alors que le jeu de blâme a déjà commencé contre la superstar Shah Rukh Khan et le fils de l’architecte d’intérieur Gauri Khan, Aryan Khan, après avoir été arrêté par le Bureau de contrôle des stupéfiants (NCB) dans une affaire de drogue dimanche alors qu’il faisait la fête avec 7 autres personnes un bateau de croisière qui devait aller de Mumbai à Goa.

L’acteur de Bollywood Suniel Shetty s’est avancé pour soutenir Aryan et a exhorté tout le monde, y compris les médias, à donner à l’enfant une pause et une opportunité de garder son point de vue.

Partageant la vidéo sur sa page Twitter officielle, l’ANI a écrit : « Lorsqu’un raid est mené dans un endroit, de nombreuses personnes sont arrêtées. Nous supposons qu’un garçon en particulier doit l’avoir consommé (drogue). Le processus est en marche. Donnons une pause à cet enfant. Que de vrais rapports sortent : l’acteur Sunil Shetty sur le raid du NCB lors d’une prétendue soirée rave.

#REGARDEZ | Lorsqu’un raid est mené dans un endroit, de nombreuses personnes sont placées en garde à vue. Nous supposons qu’un garçon en particulier doit l’avoir consommé (drogue). Le processus est en marche. Donnons une pause à cet enfant. Que de vrais rapports sortent: l’acteur Sunil Shetty sur le raid de la NCB lors d’une prétendue soirée rave pic.twitter.com/qYaYSsxkyi – ANI (@ANI) 3 octobre 2021

La vidéo a été partagée par l’agence de presse ANI, à partir d’un événement où Suniel a gardé son point de vue et a déclaré: «Je voudrais dire que partout où il y a un raid, plusieurs personnes sont capturées. Et nous supposons que cet enfant doit avoir consommé de la drogue ou que cet enfant doit l’avoir fait. Mais la procédure est lancée, laissons cet enfant souffler un peu.

Ajoutant à cela, il a déclaré: «Chaque fois que quelque chose se passe à Bollywood, les médias scrutent tout et sautent aux conclusions. Donnez une chance à l’enfant. Que les vrais rapports sortent. Baccha hai (c’est un enfant). Prendre soin de lui est notre responsabilité.

Pour les inconnus, le fils de Shah Rukh Khan, Aryan Khan et Munmun Dhamecha, Nupur Sarika, Ismeet Singh, Mohak Jaswal, Vikrant Chhoker, Gomit Chopra et Arbaaz Merchant ont été arrêtés par le BCN dans une affaire de drogue.

Tel que rapporté par PTI, après avoir reçu une information, les responsables du NCB Mumbai ont effectué un raid sur la croisière le 2 octobre. charas a été récupéré sur les suspects.

Au total, huit personnes dont deux femmes ont été appréhendées et leur rôle fait l’objet d’une enquête par rapport à ladite récupération de la drogue. NCB Mumbai a enregistré le crime no. Cr 94/21 dans cette affaire. Une enquête plus approfondie est en cours.

Le raid a été mené par le directeur de zone de NCB, Sameer Wankhede, samedi soir.

« Au cours de l’opération, les suspects ont été fouillés et différentes drogues leur ont été récupérées, qu’ils avaient cachées dans leurs vêtements, sous-vêtements et sacs à main (par des femmes) », ont déclaré à PTI des responsables du NCB.

Les détenus seront présentés devant un tribunal plus tard dans la journée une fois les formalités légales terminées, avait partagé le responsable du BCN.