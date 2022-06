Suniel Shetty rompt le silence sur les célébrités ciblées comme « droguées », parle de la tendance #boycottbollywood

L’acteur d’Hera Pheri, Suniel Shetty, a rompu son silence sur les internautes qualifiant les célébrités de Bollywood de “druggies” après que quelques célébrités soient passées sous le radar de NCB. Il s’est ouvert sur #BoycottBollyrood qui continue d’être tendance sur Instagram, Twitter, Facebook et d’autres sites de médias sociaux.

Lors d’un récent événement organisé par le Central Bureau of Investigation (CBI), Suniel a déclaré que l’industrie cinématographique n’est pas la plaque tournante de la drogue comme les gens le pensent. Il a mentionné que les gens pensent que les célébrités sont des « toxicomanes », mais il connaît tellement de gens de l’industrie qui ne se sont jamais adonnés à la toxicomanie.

Il a dit : « Ek galti kardo toh chor hai, dakait hai. Nahi main 30 saal se industry mein hoon aur 300 dost hain mere jinhone zindagi mein kuch kiya nahi hai (Pour avoir fait une erreur, on vous appelle des voleurs et des dacoits. Je fais partie de cette industrie depuis 30 ans et j’ai de nombreux amis de ici, qui n’ont jamais fait de telles choses). Comme vous avez dit la passerelle, mais cette passerelle doit s’arrêter là.





Suniel Shetty sur Bollywood ciblé comme “Druggies”



“Non, Bollywood n’est pas rempli de drogués. Galtiyan hum karte hain, unhein bhi bacon ki tarah dekh ke maaf kijiyega (Nous faisons des erreurs, considérons-les comme des enfants et pardonnons ces erreurs). Hashtag ‘boycott Bollywood’, hashtag ‘Bollywood drogués’ aisa hai nahi (ce n’est pas vrai) », a-t-il déclaré.

Il y a quelques jours, Siddhanth Kapoor, le fils de Shakti Kapoor, a été libéré sous caution après avoir été arrêté lorsque ses rapports médicaux ont confirmé sa consommation de drogue.

Les quatre autres personnes détenues ont également été libérées sous caution, selon la police.

Siddhanth Kapoor et les quatre autres devront comparaître devant la police au fur et à mesure de leur appel, a déclaré Bheema Shankar Gulled, DCP East Bengaluru.

LIS: Aryan Khan, Siddhanth Kapoor, Rhea Chakraborty: Célébrités impliquées dans une affaire de drogue

Siddhanth Kapoor a été arrêté par la police de Bengaluru plus tôt dans la journée pour avoir prétendument consommé de la drogue lors d’une fête dans la ville dimanche soir. Le sous-commissaire de police (est) de la police de la ville de Bangalore, Bheemashankar S Guled, a déclaré : « Le médecin de Siddhanth Kapoor montre qu’il a consommé de la drogue. Nous l’avons déjà arrêté et suivons la procédure. Nous allons l’envoyer en garde à vue.