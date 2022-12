Suniel Shetty révèle ses difficultés, la pression due au succès d’Akshay Kumar et plus [Exclusive Video]

acteur bollywoodien Suniel Shetty a parlé exclusivement de sa part de luttes dans une interview avec Bollywood Life et de son contemporain Akshay Kumar se porte bien à Bollywood. Regardez la vidéo complète sur la même chose ici, pour en savoir plus sur la même chose. L’acteur a fait ses débuts avec Balwaan en 1992. Il a fait de nombreux films à succès comme Dilwalé, Mohra, Gopi Kichan, Frontière, Héra PhériJungle, Dhadkan, Main Hoon Na parmi tant d’autres. C’était en 2017 lorsque l’acteur a de nouveau fait son retour dans les films et maintenant sa dernière offre est Banque Dharavi. L’acteur a également révélé si le succès d’Akshay avait agi comme une compétition pour lui et les choix qu’il avait faits avec les films de Bollywood en termes de scénario et de rôles.