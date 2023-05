Suniel Shetty révèle avoir reçu des appels menaçants de la pègre, « J’avais l’habitude d’abuser en retour »

acteur bollywoodien Suniel Shetty a récemment révélé qu’il recevait des appels de la pègre dans les années 90. Cependant, contrairement à la plupart des gens qui auraient eu peur, Suniel leur a donné une réponse appropriée car il savait qu’il n’avait pas tort. Intervenant sur le podcast ‘Le salon de coiffure avec Shantanu« , Suniel a déclaré que c’était à une époque où la pègre prospérait à Mumbai. « Vous savez, j’avais l’habitude de recevoir des appels disant: » Je ferai ceci, je ferai cela. J’abusais en retour. J’avais des flics qui me disaient : « Écoute, tu es fou. Tu ne comprends pas, ils vont s’énerver et ils pourraient tout faire. » J’ai dit : « Quoi ? Je ne me trompe pas, protégez-moi. Qu’ai-je fait ? » C’est donc le milieu d’où je viens. »

Selon l’acteur de Bollywood, « Le temps est le meilleur guérisseur »

Suniel a également partagé avec ses auditeurs certaines des choses folles qu’il a faites pendant sa jeunesse. Il s’est blessé, s’est tiré d’affaire et s’est auto-guéri, sans jamais dire à ses enfants, Athiya et Ahaan, ce qu’il a traversé. Selon l’acteur de Bollywood, « Time est le meilleur guérisseur » lorsqu’il s’agit de surmonter les folles aventures qu’il a traversées.

Non seulement Suniel a dû faire face à la pègre, mais il parle aussi franchement de son passé, revivant son enfance et les luttes que son père a traversées pour s’assurer que ses enfants grandissent dans un meilleur endroit. Suniel dit que son père a supplié, emprunté et presque volé pour éloigner la famille d’une localité notoire de Mumbai. Suniel a déclaré : « Je ne dirai pas que c’était un quartier notoire, mais il y avait des gangs et des trucs comme ça. Et même si c’était un super endroit pour son entreprise, il ne voulait pas que les enfants grandissent dans ce quartier, parce qu’il dit , « Si je leur permets d’atteindre un âge particulier dans ce domaine, cela aurait probablement un impact sur eux et sur leur façon de penser. » Il mendiait, empruntait et déplaçait la famille dans une région avec « une meilleure culture, de meilleures écoles, de meilleures personnes ».

Dharavi Bank et Hunter Tootega Nahi Todega

Suniel a récemment été vu sur les émissions Web, Dharavi Bank et Hunter Tootega Nahi Todega. Suniel Shetty a mené une vie passionnante, pleine de rebondissements. Il a dû faire face à la pègre et aux luttes de son enfance. Cependant, il a appris à se soigner, et le temps a été le meilleur remède pour ses diverses aventures.