Suniel Shetty réagit à la hausse du prix des tomates

Le prix des tomates bat actuellement tous les précédents records d’inflation. Tout le monde a du mal avec ça. La célébrité de Bollywood, Sunil Shetty, s’inquiète de l’inflation des tomates dans une telle situation. Les prix des tomates, un aliment de base de la cuisine indienne, ont grimpé de plus de 400 % ces dernières semaines, le pays étant en proie à une pénurie nationale.

La pénurie a été attribuée aux conditions météorologiques irrégulières qui ont ravagé l’Inde au cours de la saison de cette année pour les tomates, y compris les fortes précipitations inhabituelles de ces derniers mois, qui ont dévasté les cultures en croissance et alimenté une maladie fongique mortelle.

Déclaration de Suniel Shetty

Dans une conversation exclusive avec aajtak, Suniel Shetty a mentionné que sa femme, Mana, n’apporte des légumes que pendant un ou deux jours à la maison, car ils croient qu’il faut manger des légumes frais. Mais comme le prix de la tomate augmente, il a commencé à manger moins de tomates ces jours-ci.

Commandes directes de l’agriculteur

Dans l’interview, Suniel Shetty a mentionné qu’il commande des légumes à partir d’une application car ils sont moins chers que les marchés extérieurs et toutes les informations nécessaires y sont mentionnées. De plus, les agriculteurs tirent pleinement parti de cet achat, leur propre produit atteignant directement la population.

Le point de vue de Suniel Shetty

Selon lui, le grand public penserait que la flambée du prix de la tomate n’affecterait pas l’industrie des célébrités, mais il le clarifie. Car Suniel Shetty n’est pas seulement un acteur mais aussi un hôtelier. Ainsi, en cas d’augmentation des prix, il fait des compromis sur son goût.

Suniel Shetty a également fait de l’agriculture

Suniel Shetty mentionne qu’il a fait de nombreuses plantations dans le jardin de ma ferme à Khandala. L’acteur investit tout son dimanche en prenant soin de toute la verdure qu’il a dans son voisinage.

Hausse des prix

Pour les ménagères qui les utilisent dans les currys, les rasam et les chutneys, ainsi que les modestes vendeurs ambulants qui les utilisent dans les sev puris de tomates, les pav bhaaji et les chaats, des tomates qui coûtaient autrefois entre 130 et 200 le kg dans les régions urbaines et rurales, sont devenus d’un coût prohibitif. Même le grand McDonald’s a retiré les tomates de certains de ses hamburgers et wraps en raison de problèmes d’approvisionnement et de problèmes de qualité. Le cumin est désormais plus cher, se vendant à plus de 500 le kg.