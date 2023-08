Suniel Shetty parle de Sushant Singh Rajput, dit « il a accompli tant de choses dans la vie et ensuite… »

Suniel Shetty a parlé de Sushant Singh Rajput et a dit qu’il avait accompli tant de choses dans sa vie, puis Dieu l’a emmené.

La star de Bollywood, Suniel Shetty, dans sa récente interview, a parlé du défunt acteur Sushant Singh Rajput et a présenté ses condoléances au directeur artistique Nitin Chandrakant Desai, récemment décédé par suicide. L’acteur a également parlé de la phase basse de sa vie lorsqu’il est apparu lors du lancement de la première application de santé mentale au monde Lets Get Happi par Veda Rehabilitation & Wellness.

Alors qu’il s’adressait au Free Press Journal, lorsqu’on lui a demandé si les célébrités de Bollywood étaient incapables de faire face au stress et à l’échec, il a répondu : « Ce n’est pas vrai, j’appartiens à Bollywood. J’ai plutôt bien supporté la tension mentale. J’ai aussi vu beaucoup d’échecs. Cela ne signifie pas que je dois stresser à ce sujet. Nous sommes tous stressés, mais nous devons comprendre qu’en tant qu’êtres humains, nous le traversons tous. Nous devrions parler de nos problèmes à n’importe lequel de vos amis. Peut-être qu’il/elle t’aidera mieux. Prenez du recul et découvrez ce qui vous dérange? On devrait commencer à y travailler.





Tout en parlant de sa phase la plus basse, il a déclaré : « la seule chose qui me dérange, c’est la santé. J’essaie toujours de prévenir tout problème lié à la santé. Je le fais toujours volontiers pour ma mère et les membres de ma famille ainsi que mes amis. Les hauts et les bas concernant la santé me dérangent. Quand mon père est tombé malade, j’ai fait face à beaucoup de bas. Je me défonce, surtout si quelqu’un vient nous rencontrer quand nous ne sommes pas bien. C’est le moment où je me souviens toujours d’eux.

L’acteur a ensuite parlé du directeur artistique Nitin Desai, récemment décédé par suicide. Suniel Shetty a déclaré: «C’est la perte du directeur artistique le plus talentueux et l’un des directeurs artistiques les plus humbles et l’un des meilleurs. Quelle était cette chose qui l’a brisé pour succomber à cela, est la question la plus importante? On dit : ‘Dieu veut toujours les bons avec lui’ En a-t-il besoin ? Je ne sais pas… Mes plus sincères condoléances.

L’acteur a également parlé de feu Sushant Singh et a déclaré: « Un enfant merveilleux. Il a accompli tant de choses dans sa vie. Et puis Dieu l’enlève… Quel était le moment où il a fait ce qu’il a fait ? Vous ressentez pour ses parents, sa famille. Tendre la main est important. Si nous connaissons quelqu’un et si nous savons qu’il / elle traverse une sorte de stress, nous devrions lui tendre la main. Nous devrions constamment appeler et continuer à nous renseigner sur leur bien-être.

