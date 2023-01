Suniel Shetty-Mana Shetty devient émotif alors qu’ils étreignent Athiya Shetty après le mariage sur une photo invisible

Athiya Shetty et KL Rahul, après une attente très attendue, se sont mariés le 23 janvier, lors d’une cérémonie privée à la ferme de Suniel Shetty à Khandala. Alors que les photos et les vidéos du mariage sont devenues virales sur les réseaux sociaux, une photo de Suniel Shetty et de sa femme Mana Shetty étreignant Athiya a fait le tour des réseaux sociaux.

Les photos ont été partagées par Suniel via son compte Instagram mercredi. Sur l’une des photos partagées par l’acteur, lui et sa femme semblaient émus alors qu’ils étreignaient Athiya après les rituels de mariage. KL Rahul a également commenté la publication et a laissé tomber un emoji au cœur blanc dans la section des commentaires.

Suniel a partagé une autre photo sur laquelle les parents de KL Rahul et d’Athiya Shetty pouvaient être vus regardant avec amour leurs enfants. Suniel et sa femme Mana Shetty ont été capturés en bénissant KL Rahul et Athiya, avec les parents du marié, le Dr KN Lokesh et Rajeshwari Lokesh. Suniel a sous-titré le message avec un cœur blanc et un emoji infini.

Quant au mariage, Athiya a choisi de porter un Anamika Khanna chikankari lehenga. Le créateur de mode a partagé des détails sur la tenue de mariée dans une interview publiée après leur mariage.

Rahul et Athiya se fréquentaient depuis des années mais avaient gardé leur relation secrète pendant longtemps. Leur mariage est également resté une affaire secrète avec le couple, la famille et les amis ne divulguant aucun détail. KL Rahul et Athiya ont officialisé leur relation l’année dernière. Rahul s’est rendu sur les réseaux sociaux pour souhaiter à Athiya un message rempli d’amour avec le couple ensemble sur une photo.