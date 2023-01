Suniel Shetty-Mana Shetty bénit Athiya Shetty-KL Rahul sur des photos inédites d’un mariage intime

Sunil Shetty a publié des photos inédites du mariage de sa fille-actrice Athiya Shetty avec le joueur de cricket KL Rahul sur Instagram. Jeudi, la star d’action vétéran a laissé ses fans submergés lorsqu’il a partagé des moments adorables du mariage de sa fille.

Dans un article de carrousel, nous avons pu voir à quel point les jeunes mariés étaient heureux de recevoir les bénédictions de leurs parents dans leur union. Sur la première photo, Suniel et sa femme Mana Shetty ont été capturés en train de bénir KL Rahul et Athiya, avec les parents du marié, le Dr KN Lokesh et Rajeshwari Lokesh.

Sur la deuxième photo, Athiya a été cliquée pour recevoir un câlin chaleureux de sa mère. Un Suniel émotif a également embrassé les joues d’Athiya, et cela est devenu un moment parfait. Sr Shetty a partagé les photos avec un cœur blanc et des emoji infinis dans la légende.

Voici le poste







Peu de temps après le message de l’acteur, plusieurs acteurs l’ont commenté. Tiger Shroff a laissé tomber des emojis de cœur rouge et a écrit, athuuu.” Vijender Singh a dit: “Félicitations.” Le commentaire de Sangeeta Bijlani disait: “Amour et bénédictions pour les nouveaux mariés @athiyashetty @klrahul.” Suresh Raina a écrit: “Félicitations anna @suniel.shetty . Je souhaite le meilleur à toute la famille.”

Athiya Shetty s’est mariée avec KL Rahul lors d’une cérémonie traditionnelle à Khandala, dans le Maharashtra, lundi. Le couple a prononcé ses vœux et interprété des “ pheras ” dans la somptueuse ferme du père d’Athiya et de l’acteur vedette Suniel Shetty à Khandala, qui a été vue décorée de manière vibrante. L’acteur Suniel Shetty a distribué des bonbons au personnel des médias sur place après la cérémonie de mariage du couple.

Rahul et Athiya se fréquentaient depuis des années mais avaient gardé leur relation secrète pendant longtemps. De même, leur mariage est resté une affaire de silence, le couple, la famille et les amis ne divulguant aucun détail. Après être restés longtemps silencieux, KL Rahul et Athiya ont officialisé leur relation l’année dernière. Rahul s’est rendu sur les réseaux sociaux pour souhaiter à Athiya un message rempli d’amour avec le couple ensemble sur une photo.