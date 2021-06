Suniel Shetty lance l’initiative ‘Dawa Bhi Dua Bhi’ pour fournir des médicaments aux défavorisés | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur de Bollywood, Suniel Shetty, a annoncé samedi 5 juin sa nouvelle initiative « Dawa Bhi Dua Bhi », une cause initiée pour garantir que les bons médicaments parviennent gratuitement aux personnes défavorisées.

Suniel a pris son compte Twitter et a partagé une vidéo parlant de l’initiative. Parallèlement à cela, il a tweeté: « Il n’y a pas de pouvoir de changement, plus grand qu’une communauté découvrant ce qui l’intéresse. » Ravi de faire partie de ‘Dawa bhi Dua bhi’, une initiative de @BDRPharma, mon équipe @FTCTalent et moi-même avons pris, pour garantir que les bons médicaments parviennent aux personnes dans le besoin. »

Dans la vidéo, parlant de la nouvelle initiative, qui est un effort conjoint en collaboration avec BDR Pharma, Suniel a déclaré : « C’est une période très difficile. Aujourd’hui, tout le monde a le même besoin de prières et de médicaments. Je Suniel Shetty, en collaboration avec BDR Pharmaceuticals, je lance une nouvelle initiative ‘Dawa Bhi Dua Bhi’. »

En développant davantage, il a ajouté : « Si vous ou l’un des membres de votre famille avez besoin de médicaments et rencontrez des problèmes pour vous en procurer, ne vous inquiétez pas. BDR Pharmaceuticals et moi ferons de notre mieux pour vous fournir ces médicaments. C’est le moment de s’entraider et de se tenir par la main. ‘Dawa Bhi Dua Bhi’ est fait pour ça. »

– Suniel Shetty (@SunielVShetty) 5 juin 2021

Auparavant, Suniel avait rejoint une initiative visant à fournir des concentrateurs d’oxygène gratuits. Il avait annoncé la nouvelle en tweetant : « Nous traversons des moments difficiles, mais une lueur d’espoir réside dans la façon dont nos gens se sont donné la main pour s’entraider. »

Dans un tweet ultérieur, il avait exhorté ses abonnés à demander de l’aide et a ajouté: « C’est un appel à tous mes amis et fans. Envoyez-moi un DM si vous avez besoin d’aide, si vous connaissez quelqu’un qui a besoin d’aide ou si vous souhaitez contribuer et faites partie de cette mission. S’il vous plaît, amplifiez cela autant que vous le pouvez et aidez-nous à les aider. «

La situation actuelle de l’Inde aux prises avec la pandémie est une préoccupation majeure alors que l’aide est en train d’être étendue du monde entier. Mumbai est également confrontée à cette crise, les bons Samaritains aidant de toutes les manières possibles et les ONG faisant de leur mieux pour obtenir une aide médicale pour les personnes qui en ont besoin.

De nombreuses célébrités de Bollywood comme Priyanka Chopra, Anushka Sharma, Amitabh Bachchan, Sonu Sood, Varun Dhawan, Akshay Kumar, Anupam Kher et d’autres se sont manifestées pour contribuer afin d’aider les personnes paralysées par la pandémie de COVID-19 dans le pays.

Au milieu de la recrudescence des cas, de nombreuses stars comme Katrina Kaif, Taapsee Pannu, Alia Bhatt, Mira Rajput, Bhumi Pednekar, entre autres, ont utilisé les médias sociaux pour amplifier les voix de ceux qui en ont besoin.