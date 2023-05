Suniel Shetty identifie les ‘Real Star-Kids’ dans l’industrie et ce n’est pas Alia Bhatt ou Varun Dhawan

Suniel Shetty identifie Abhishek Bachchan, Esha Déolet Bobby Déol comme les « vrais enfants des stars » et insiste sur le fait que la plupart d’entre eux se comportent bien. Dans une interview avec un podcast, Suniel a déclaré que les star-kids comme eux devraient représenter le terme « star-kid ». L’acteur a également souligné que la célébrité peut être héritée par héritage et a mentionné des légendes telles que Yash Chopra et Shashi Kapoor, qui étaient très conscientes de leurs actions car elles savaient qu’elles devaient être responsables en tant que personnalités publiques.

Les déclarations de Suniel viennent en réponse au débat en cours sur le népotisme dans l’industrie de Bollywood. Dans une précédente interview avec ETimes en 2020, il a déclaré que le sujet du népotisme fait mal car il est présent dans tous les domaines. Shetty a demandé s’il était mal pour les enfants d’acteurs de rêver de poursuivre une carrière d’acteur simplement parce que leur père est dans l’industrie, ajoutant qu’il dirige une plateforme en ligne de talents pour offrir des opportunités aux aspirants acteurs qui ne sont pas les enfants de célébrités.

Suniel a également exhorté les gens à considérer chaque enfant comme un individu et à ne pas les stéréotyper, car il est injuste d’étiqueter tout un groupe d’individus et de les soumettre à des abus. Il reconnaît que le groupisme est présent à Bollywood, mais qu’il est présent dans tous les domaines, et c’est quelque chose avec lequel il faut apprendre à vivre.

Les idées de Suniel sont des points critiques à prendre en compte dans les débats en cours autour du népotisme à Bollywood et dans l’industrie du divertissement. Au lieu de généraliser tous les enfants vedettes, il est crucial de les considérer comme des individus et de voir leurs réalisations indépendamment de leurs parents célèbres.