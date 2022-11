Suniel Shetty explique pourquoi il pense qu’Akshay Kumar ne peut pas être remplacé dans Hera Pheri 3 [Exclusive]

Héra Phéri 3 le film a été dans les pourparlers ces derniers temps. Les fans ont été bouleversés parce que Akshay Kumar ne sera pas vu dans la troisième partie du film. Akshay avait précisé qu’il ne serait pas vu dans Hera Pheri 3, en raison de différences créatives. Suniel Shetty qui était occupé avec les promotions de sa prochaine offre Banque Dharavi a expliqué pourquoi il pensait qu’Akshay était le meilleur choix pour Hera Pheri 3. Il est intéressant de noter que Suniel Shetty, Akshay Kumar et Chez Paresh Rawal film 2000 Héra Phéri et film de 2006 Phir Héra Phéri a été un succès lors de sa sortie et à ce jour, un fan le suit. [Also read:Hera Pheri 3: Suniel Shetty to get Akshay Kumar to change his decision? Says, ‘Makers are in talks with Kartik Aaryan for…’]

Parlant du fait qu’Akshay est irremplaçable dans Hera Pheri 3, Suniel a déclaré: “Comme il y a des Hera Pheri qui se sont produits. Il (Akshay) a accepté de faire le film et tout à coup j’entends qu’il ne fait pas le film. J’ai sorti Dharavi Bank et n’a pas eu la chance de s’asseoir avec le producteur. Je sais une chose pour un fait que Hera Pheri est en train d’être fait. Firoz Nadiadwala me fera savoir ce qu’est le Hera Pheri ». En parlant de la série de films comiques, c’est autour de Raju alias Akshay Kumar, Shyam alias Suniel Shetty et Babu Bhaiya alias Paresh Rawal qui font des plans idiots pour gagner de l’argent.

Ici, découvrez un cliché de retour de Suniel Shetty-Akshay Kumar

Parlant du nouveau casting d’Hera Pheri 3, Paresh Rawal avait confirmé il y a quelques jours sur son compte Twitter que Kartik Aaryan serait vu dans Hera Pheri 3. Apparemment, Akshay avait exprimé sa déception liée au fait de ne pas faire partie d’Hera Pheri 3. Il aurait dit qu’il n’était pas satisfait du scénario du film et c’est pour cette raison qu’il avait décidé de se retirer du projet. Surveillez cet espace pour plus d’informations sur le divertissement.