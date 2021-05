Suniel Shetty et Ashoke Pandit partagent des messages sincères souhaitant à Paresh Rawal le 66e anniversaire | Nouvelles des gens

À l’occasion du 66e anniversaire de l’acteur vétéran Paresh Rawal dimanche, l’acteur de Bollywood Suniel Shetty et Ashoke Pandit, le président de l’Association des réalisateurs de films et de télévision indiens (IFTDA) lui a souhaité des messages sincères sur les réseaux sociaux.

Suniel a pris son compte Twitter et a partagé un doux souhait d’anniversaire pour son ami proche et co-star. Partageant une photo de retour avec l’acteur principal, Suniel a écrit : « Un très très joyeux anniversaire à toi Paresh-ji @SirPareshRawal. Je te souhaite une année pleine de rires, de bonne santé et de bons souvenirs. »

– Suniel Shetty (@SunielVShetty) 30 mai 2021

Sur la photo, on pouvait voir Suniel et Paresh posant pour un selfie. Vêtus de leurs tenues décontractées, les acteurs étaient toujours aussi fringants.

Le président de l’IFTDA, Ashoke, a souhaité à Paresh son anniversaire en partageant quelques vieilles photos de l’acteur de l’époque où il jouait au théâtre. Les photos partagées de Paresh datent de l’époque où il a joué dans la pièce » Tokhar » et dans les images monochromes franches, on pouvait voir un Paresh beaucoup plus jeune jouer la pièce.

Avec les photos, il a écrit: « Joyeux anniversaire à mon cher ami et un grand acteur @SirPareshRawal bhai. Je chérirai toujours notre voyage depuis l’époque du théâtre universitaire. Vous êtes une inspiration pour nous tous. Puissiez-vous continuer à briller aussi fort comme jamais. Je ne pourrai jamais oublier votre performance dans ‘Tokhar’ avec Shafi Inamdar. »

Joyeux anniversaire à mon cher ami et un grand acteur @SirPareshRawal bhai.

– Ashoke Pandit (@ashokepandit) 30 mai 2021

En tant qu’acteur, Paresh est connu pour avoir interprété des rôles comiques à l’écran. Certains de ses films bien connus incluent « Hungama », « Hera Pheri », « Bienvenue » et « OMG – Oh My God ».

Sur le plan du travail, Paresh se prépare pour «Hungama 2» de Priyadarshan où il sera vu partager l’espace d’écran avec Shilpa Shetty, Meezaan et Pranitha Subhash dans les rôles principaux.