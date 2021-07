Mumbai : l’acteur Suniel Shetty s’est tourné vers les réseaux sociaux pour réfuter les informations selon lesquelles son immeuble aurait été scellé par la BrihanMumbai Municipal Corporation, le qualifiant de fausses informations et de fausses nouvelles.

Suniel Shetty, qui réside dans les appartements Prithvi à Altamount Road, dans le sud de Mumbai, tweeté affirmant qu’il n’y a pas de « Delta Variant » dans sa société de construction. L’acteur a déclaré que bien qu’un avis ait été placé sur une aile, l’ensemble du bâtiment n’a pas été scellé.

Mon immeuble est sûr et la famille va bien. Une aile a un avis mais PAS tout le bâtiment scellé comme étant mal signalé. Ma mère, ma femme Mana, #Ahan, #Athiya & mon équipe; ainsi que l’ensemble du bâtiment vont bien et merci pour vos bons voeux. Désolé les gens non #DELTA – Suniel Shetty (@SunielVShetty) 12 juillet 2021

« Wow ! Je dois dire que les fausses nouvelles se propagent plus rapidement que n’importe quel virus. Les gens, veuillez ne pas semer la panique. actuellement négatif et mis en quarantaine », a tweeté Suniel Shetty lundi soir.

Wow! Faut dire que les fake news se propagent plus vite que n’importe quel virus. Les gens, veuillez ne pas semer la panique. Il n’y a PAS de ‘Delta Variant’ dans ma société de construction. Un seul cas COVID+ et le patient récupère à l’hôpital Breach Candy. Les autres sont actuellement négatifs et mis en quarantaine. – Suniel Shetty (@SunielVShetty) 12 juillet 2021

