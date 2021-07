Suniel Shetty brise le silence sur la rumeur entre sa fille Athiya Shetty et KL Rahul

On dit que le joueur de cricket KL Rahul et la diva de B-town Athiya Shetty se fréquentent depuis un certain temps maintenant. Le duo, qui se trouve tous les deux actuellement en Angleterre, laisse souvent des indices subtils sur la poignée d’Instagram sur ce qui se prépare entre les deux, mais n’a pas confirmé leur relation en public.

Néanmoins, KL Rahul et Athiya Shetty font souvent la une des journaux et attirent l’attention des médias sociaux chaque fois qu’ils partagent une photo ou laissent un commentaire sur leurs publications.

Selon les rapports, KL Rahul a inscrit Athiya comme partenaire sur le document officiel avant de partir pour la finale du WTC en Angleterre et c’est ainsi que la diva l’a accompagné lors de la tournée. Cependant, le père d’Athiya a autre chose à dire.

Tout en confirmant qu’Athiya est bien en Angleterre, l’acteur Suniel Shetty a déclaré au Bombay Times qu’elle y était allée avec son frère Ahan pour des vacances. Il a dit: « Oui, elle est en Angleterre, mais elle est avec Ahan. Le duo frère-soeur est parti là-bas pour des vacances. Reste, tu peux vérifier avec eux », a déclaré l’acteur au Bombay Times.

Dans son interview avec TOI, tout en évitant de parler de leur relation supposée, lorsqu’on lui a demandé si Athiya et KL Rahul étaient des ambassadeurs de la même marque pour les yeux, Suniel a déclaré: « Je pense qu’il est préférable que vous leur parliez. »

« En ce qui concerne la publicité… Je veux dire que c’est une marque internationale et ils ont choisi de les prendre tous les deux comme ambassadeurs. Je pense qu’ils ont l’air brillants ensemble. Ils forment un beau couple, non ? Alors, ça marche tout à fait du point de vue de la marque. Et je dois dire qu’ils vont bien ensemble, enfin, dans la publicité (rires !) », a-t-il ajouté.

Suniel Shetty avait récemment partagé une photo sur son Instagram mettant en vedette son fils Ahan et KL Rahul. Il l’avait légendé comme « Mon amour, ma force (sic) ». Interrogé à ce sujet, Suniel Shetty a déclaré que KL Rahul était l’un de ses joueurs de cricket préférés tout en ajoutant Ahan et Rahul et leurs amis.

Suniel Shetty a récemment fait les manchettes lorsqu’il a réfuté des informations affirmant que son immeuble avait été scellé par la BrihanMumbai Municipal Corporation, et l’a qualifié de fausses informations et de fausses nouvelles.

Shetty, qui réside dans les appartements Prithvi à Altamount Road dans le sud de Mumbai, a tweeté affirmant qu’il n’y avait pas de « variante delta » dans sa société de construction. L’acteur a déclaré que bien qu’un avis ait été placé sur une aile, l’ensemble du bâtiment n’avait pas été scellé.

Côté travail, Sunil Shetty a été vu pour la dernière fois dans ‘Mumbai Saga’.