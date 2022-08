Suniel Shetty apporte son soutien à Akshay Kumar-Aamir Khan dans le cadre de la “tendance au boycott” contre Raksha Bandhan et Laal Singh Chaddha

Aamir Khanc’est Laal Singh Chaddha et Akshay Kumarc’est Raksha Bandhan sortent le 11 août 2022. Ce sont deux des plus grandes sorties de Bollywood. Akshay et Aamir présentent deux films très différents avec des messages très pertinents pour le public. Cependant, ces derniers temps, cette culture d’annulation et le boycott du film de Bollywood ont été une tendance. #BoycottLaalSinghChaddha et #BoycottRakshaBandhan ont été tendance sur Twitter au cours des deux dernières semaines. Et maintenant, Suniel Shetty est sorti pour soutenir à la fois les films et les stars.

Boycott contre Laal Singh Chaddha et Akshay Kumar

Aamir Khan et Akshay Kumar ont été à la mode dans le nouvelles de divertissement pour la sortie prochaine de leur film, Laal Singh Chaddha et Raksha Bandhan. Bien que les deux stars aient tout fait pour les promotions et les films porteurs de beaux messages, ils ont fait la une des journaux alors que les internautes ont appelé au boycott de Laal Singh Chaddha et Raksha Bandhan. Aamir Khan a fait face à des critiques car certains le considèrent, lui et ses films, comme anti-nationaux. D’autre part, le film d’Akshay Kumar est appelé au boycott en raison de prétendus tweets hindouphobes de l’écrivain Kanika Dhillon.

Suniel Shetty apporte son soutien à Aamir et Akshay

Suniel Shetty a maintenant étendu son soutien aux films et aux stars. Tout en parlant à ETimes, Suniel a qualifié le tout d'”injuste”. Il ajoute que tout le monde travaille dur pour que ses films marchent bien. En parlant d’Aamir, il a dit, si l’acteur le veut, il pourrait facilement faire 5 films par an mais il choisit de ne faire qu’un seul film. Il dit que cela appelle le respect. D’un autre côté, tout en parlant d’Akshay Kumar, Suniel a déclaré qu’il mettait beaucoup d’efforts pour divertir le public avec plusieurs films chaque année. De plus, il a ajouté : “Je déteste cette campagne #BoycottBollywood qui se déroule sur Twitter. Je prie toujours pour qu’elle s’arrête car nous sommes aussi une industrie et il y a beaucoup de gens qui se nourrissent de nous.” Le bel acteur beau gosse ajoute qu’il prie pour que le meilleur sens prévale parmi les masses qui comprennent le travail acharné et le dévouement de nombreuses personnes derrière la réalisation d’un film. Il dit qu’il espère que Laal Singh Chaddha et Raksha Bandhan feront de bonnes affaires.