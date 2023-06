Suniel Shetty applaudit alors que Malaika Arora brûle la scène avec ses mouvements de danse sur la chanson Husn Hai Suhana de Karisma Kapoor

Malaika Arora et Karisma Kapoor, deux actrices très populaires de Bollywood, ne manquent jamais de nous hypnotiser avec leurs pas de danse. Maintenant, une vidéo de retour devient virale dans laquelle l’actrice peut être vue en train de groover.

Malaika Arora a enflammé la scène avec ses mouvements de danse sexy sur la chanson Husn Hai Suhana de Karisma Kapoor. On peut la voir porter une belle robe moulante en dansant. Alors que Karisma Kapoor qui se tenait également sur scène et Suniel Shetty peuvent être vus en train d’encourager l’actrice.

Regarder la vidéo:





Récemment, Malaika Arora, qui ne manque jamais de nous inspirer de ses pensées, a récemment parlé de bonheur tout en parlant au mentor spirituel AiR-Atman à Ravi. Elle a également discuté de la différence entre le bonheur et le plaisir.

En parlant au mentor spirituel, on peut entendre Malaika dire : « Suis-je heureuse ? Suis-je content de ce que j’ai ? Est-ce assez bon ? Je sens toujours qu’il y a cette soif en moi. J’ai besoin, j’ai besoin d’accomplir, j’ai besoin d’obtenir ce petit quelque chose en plus parce que je sens que si je le fais, cela me rendra un peu plus heureux.

En lui répondant, le mentor spirituel AiR-Atman à Ravi a dit : « Mais tu sais pourquoi ? Le problème est que nous essayons de devenir heureux. Mais le bonheur n’est pas dans le devenir. Vous devez être heureux. Dans l’instant, dans l’instant. Ce processus est différent de vivre réellement dans l’instant. Nous confondons plaisir et bonheur. Voir le plaisir, nous apprécions tous le plaisir. Qui ne le fait pas ? Mais le plaisir est momentané. C’est éphémère. Ça vient, ça va. Mais le vrai bonheur coule.

La vidéo de cette conversation devient virale sur les réseaux sociaux. L’un des utilisateurs d’Instagram a écrit : « D’accord, le bonheur est important. » Le second a dit : « Exactement, le bonheur vient de l’intérieur.

Pendant ce temps, sur le plan personnel, Malaika a été mariée à Arbaaz Khan de 1998 à 2017. L’acteur a un fils avec Malaika – Arhaan, 20 ans. Depuis leur séparation, Malaika est en couple avec l’acteur Arjun Kapoor.